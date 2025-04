New York: Helikopter stürzt in den Hudson River – Rettungsaktion im Gang

Ein Helikopter ist am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr (Ortszeit) in New York in den Hudson River gestürzt. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen den sinkenden Heli und die Rotorblätter, die ins Wasser stürzen.

Die New Yorker Polizei und Feuerwehr haben den Absturz bestätigt; Rettungsteams sind mit Booten unterwegs. Laut dem US-Sender ABC sollen vier Menschen an Bord gewesen sein.

Bislang gibt es keine Informationen zu Verletzten oder gar Toten.

(cpf)