US-Behörden: Angebliches Wahlbetrugs-Video von Russland erstellt

Pennsylvania gehört zu den Bundesstaaten, die den Ausgang der Wahl entscheiden könnten. Für den Einzug ins Weisse Haus werden 270 Stimmen von Wahlleuten aus verschiedenen Bundesstaaten benötigt. In Pennsylvania geht es um 19 Wahlleute. Die demokratische Kandidatin Kamala Harris und der Republikaner Trump liefern sich in Umfragen vor der Wahl am 5. November ein Kopf-an-Kopf-Rennen. (hkl/sda/dpa)

So nahe standen sich Donald Trump und Jeffrey Epstein wirklich

Bis 2004 waren Donald Trump und Jeffrey Epstein enge Freunde. Doch bisher blieb Trump von den Vorwürfen gegen seinen früheren Intimus unbelastet.

Seine frühere Freundschaft zu Jeffrey Epstein hat Donald Trump schon öfter in Bedrängnis gebracht. Doch bisher liess sich dem US-Präsidentschaftskandidaten nie nachweisen, dass er sich an den Verbrechen des Sexualstraftäters beteiligt hat. Epstein starb 2019 unter dubiosen Umständen in einer New Yorker Gefängniszelle, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte – nach offiziellen Angaben durch Selbstmord. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen Trump und wieder stellt sich die Frage: Wie nah standen sich Trump und Epstein tatsächlich?