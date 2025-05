Einsatzkräfte in San Diego, USA: Nach dem Flugzeugabsturz brannten Häuser und Autos. Bild: keystone

USA: Flugzeug stürzt über Wohngebiet ab – Häuser stehen in Flammen

Ein schweres Flugunglück erschüttert Kalifornien. In San Diego ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Mehrere Häuser und Autos sollen in Flammen stehen.

Durch den Absturz eines Kleinflugzeugs in San Diego in Kalifornien sind mehrere Häuser in Brand geraten. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Die Cessna sei demnach über einem Wohngebiet für Militärangehörige abgestürzt. Ob bei dem Unglück Menschen zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar.

Der stellvertretende Feuerwehrchef sagte laut dem Sender «NBC News», das Flugzeug habe etwa 15 Häuser getroffen. «Die Strasse sieht aus wie im Film», sagte er. Die Behörden suchten demnach noch nach den Passagieren und dem Piloten.

Häuser werden durchsucht, Viertel evakuiert

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Privatjet des Typs Cessna. «Wir durchsuchen die Häuser, um sicherzugehen, dass sich niemand mehr darin befindet», so der stellvertretende Feuerwehrchef weiter.

Mehrere Wohnviertel wurden laut «NBC News» evakuiert, überall sei Kerosin.

