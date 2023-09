Ein F-35B-Kampfjet in der Luft (Symbolbild). Bild: keystone

Vermisster Kampfjet: US-Militär findet mutmassliche Trümmer

Das US-Militär hat im Zuge der Suche nach einem verschwundenen Kampfjet des Typs F-35 mutmasslich die Trümmer der Maschine gefunden. Man habe diese in Williamsburg County im US-Bundesstaat South Carolina ausgemacht, teilte die Joint Base Charleston am Montagabend (Ortszeit) mit.

Der Flieger ging am Sonntagnachmittag (Ortszeit) bei einem «Missgeschick» verloren, liess die Armee verlauten. Bei einer Trainingsmission musste der Pilot den Jet aufgrund einer «Panne» per Schleudersitz verlassen. Während der Pilot kurz darauf in einem Garten in einem Vorort von Charleston landete, flog der Jet einfach weiter – per Autopilot, welcher laut Angaben des US-Verteidigungsdepartements aktiviert ist. Der Pilot selbst wurde im Krankenhaus behandelt.

Spott und Kritik

In der Politik kam nach dem Vorfall bereits erste Kritik an der Armee auf. «Wie zur Hölle verliert man einen F-35?», schreibt die republikanische Abgeordnete Nancy Mace auf X. «Wie kann es sein, dass es kein Ortungsgerät gibt und dann die Bevölkerung gefragt wird ob sie den Jet finden und zurückbringen kann?» Als Antwort erklärte Jeremy Huggins, Sprecher der Joint Base Charleston, gegenüber der «Washington Post», dass das Ortungsgerät «aus bislang unbekannten Gründen» nicht funktioniere.

Auf X machten sich die Leute derweil über das Malheur lustig. Unter anderem kursierten Bilder von falschen Ebay-Inseraten, auf welchen der Jet für 80 Millionen Dollar angepriesen wird. Weiter wurden Fotomontagen erstellt, welche die F-35 auf einer Vermisstenanzeige abbilden, wie es sonst bei gesuchten Haustieren gemacht wird.

Bei der vermutlich gefundenen F-35B Lightning II handelt es sich um eine Version des Jets, die dank eines schwenkbaren Triebwerks senkrecht starten und landen kann. Die F-35 gilt zwar als das fortschrittlichste Kampflugzeug der Welt, fällt aber auch immer wieder durch Probleme auf. Der US-Rechnungshof listete in einem Bericht von 2020 fast 800 Mängel an den Maschinen an. Die Schweiz erhält 2027 Kampfjets dieses Typs – allerdings des Modells F-35A. Bei diesem war kürzlich bekannt geworden, dass es einen Sicherheitsabstand von 40 Kilometer zu Gewitterzellen wahren muss. (dab/sda)