Putins Privatsphäre respektieren – US-Geheimdienst überrascht mit neuer Vorschrift

Daten von Ausländern sollen nur dann gespeichert werden dürfen, wenn eine entsprechende Befugnis auch bei US-Bürgern vorhanden sei, heisst es in dem Dokument. Ziel sei «eine angemessene Balance zwischen der Bedeutung der Notwendigkeit, Informationen zu erhalten, und dem Einfluss auf Bürgerrechte und Privatsphäre», heiss es in Abschnitt 5 der Anweisung. Eine Operation dürfe nicht durchgeführt werden, um einen legitimen Privatsphärenschutz einzuschränken. Wie das in der Praxis umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Nach jahrelanger Diebstahlserie: Deutscher Chef des British Museum zurückgetreten

So dürfte er sich seinen Abschied nicht vorgestellt haben: Der Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, tritt angesichts der kürzlich an die Öffentlichkeit gekommenen Diebstahlserie in dem renommierten Haus vorzeitig ab. Das teilte das Museum am Freitag mit. Der Deutsche wollte eigentlich erst im kommenden Jahr seinen Posten abgeben – «nach acht erfolgreichen Jahren an der Spitze des Hauses», wie es in einer Mitteilung Ende Juli geheissen hatte. Nun ist «mit sofortiger Wirkung» Schluss, wie das Haus mitteilte. Fischer gab an, er werde die Leitung abgeben, sobald eine Übergangslösung gefunden sei.