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Barron Trump zeigt sich bei Donald Trumps Geburtstag

First lady Melania Trump, from right, President Donald Trump and their son Barron Trump attend UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House, Sunday, June 14, 2026, in Washington. (AP Photo/Mar ...
Barron Trump ist das einzige gemeinsame Kind von Donald und Melania Trump.Bild: keystone

Barron Trump zeigt sich bei Geburtstag seines Vaters – und sorgt für Aufsehen

Im Gegensatz zu seinem Vater scheut Barron Trump das Rampenlicht. Zu Donald Trumps Geburtstag machte er nun eine Ausnahme, die nicht unbeachtet blieb.
16.06.2026, 01:3016.06.2026, 01:30
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seinen 80. Geburtstag hat Donald Trump mit einem besonderen Spektakel gefeiert: Er liess vor dem Weissen Haus eine Arena errichten, in der am Sonntag Kämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ausgetragen wurden. 14 Mixed-Martial-Arts-Kämpfer stellten sich den schrill inszenierten Duellen unter einer gigantischen Kuppel in den Farben der USA-Flagge.

Der Präsident hatte zu seinem runden Geburtstag die «grossartigste Show der Welt» angekündigt. Rund 4'000 Gäste waren eingeladen, für weitere 125'000 Zuschauer waren Grossleinwände ausserhalb des Hauptsicherheitsbereichs eingerichtet.

Neben Kabinettsmitglieder, Promis und Wegbegleitern waren auch mehrere Familienmitglieder von Donald Trump vor Ort. Darunter seine Ehefrau Melania sowie seine fünf Kinder. Während man Donald Jr., Ivanka, Eric und Tiffany regelmässig in der Öffentlichkeit sieht, scheut der jüngste Trump-Spross Barron das Rampenlicht. Für den Geburtstag seines Vaters machte der 20-Jährige eine Ausnahme.

«Barron sieht tieftraurig aus»

Ein Auftritt mit Seltenheitswert – der für Aufsehen sorgt. In den sozialen Netzwerken häuften sich Kommentare zu seinem Erscheinungsbild. «Barron sieht auf jedem einzelnen Foto tieftraurig aus», heisst es zum Beispiel beim Kurznachrichtendienst X.

epa13037922 Barron Trump (C-L), son of President Donald Trump, attends the Freedom 250 UFC fight card on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 June 2026. The mixed martial arts ...
Barron Trump inmitten anderer Gäste auf dem Geburtstag seines Vaters.Bild: keystone

«Ich hoffe, es geht ihm gut. Er wirkt richtig ausgebrannt», «Mir tut Barron unendlich leid. Man sieht ihm die Last an, die er auf seinen Schultern trägt» und «Ich habe ihn noch nie lächelnd oder unbeschwert gesehen» lauten nur einige der zahlreichen Äusserungen.

Viele deuten das veränderte Aussehen als Alarmzeichen und vergleichen die Erscheinung des 20-Jährigen mit seinem Auftreten im vergangenen Jahr. «Was ist mit Barron Trump passiert?» liest sich immer wieder.

«Wirres Haar, aufgedunsen, müde – so sieht man nicht mit 20 aus», stellt jemand fest. Ein anderer stimmt zu: «Barron sieht aus wie ein geschiedener, 40-jähriger Gebrauchtwagenhändler, dessen Kinder sich weigern, die Wochenenden mit ihm zu verbringen.»

Barron Trump ist das einzige gemeinsame Kind von Melania und Donald Trump und studiert derzeit an der New York University. Der 20-Jährige, der durch seine über 2,05 Meter stets herausragt, lebt zurückgezogen. Bis heute gibt es keine öffentlichen Social-Media-Accounts von ihm.

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