R. Kelly muss für 30 Jahre ins Gefängnis – eine Übersicht in 4 Punkten

«Ich war ein Teenager. Und du warst ein Pädophiler, bereit, das Leben einer anderen jungen Frau zu ruinieren. Du hast mich dazu gebracht, Dinge zu tun, die mich gebrochen haben. Ich habe mir buchstäblich den Tod gewünscht, weil ich mich wegen dir so gefühlt habe. Was du getan hast, hat einen bleibenden Fleck in meinem Leben hinterlassen, den ich nie wieder wegwaschen kann. Ich bin sicher, du denkst nie darüber nach.»