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Telefon geleakt: US-Justizminister Blanche will Abtreibung einschränken

FILE - Acting Attorney General Todd Blanche appears before the Senate Judiciary Committee on Capitol Hill in Washington, July 15, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File) Todd Blanche
US-Justizminister Todd Blanche erzählt religiösen Führern in einem Telefonat von seinen Plänen zur Einschränkung von Abtreibungen.Bild: keystone

Telefonat geleakt: US-Justizminister will Abtreibungen weiter einschränken

05.08.2026, 10:5205.08.2026, 10:52

In einem privaten Telefonat mit religiösen Führern erklärte der amtierende US-Justizminister Todd Blanche, dass die Trump-Administration plane, den Zugang zu Abtreibungen weiter einzuschränken.

Wie Politico berichtet, veröffentlichte die christliche Organisation Intercessors for America am Dienstag einen Audio-Ausschnitt aus dem Telefonat mit dem Justizminister auf YouTube. Darin ist Blanche zu hören, wie er seinen Gesprächspartnern versichert, dass die Regierung daran arbeite, «die Dobbs-Entscheidung in jedem Bundesstaat dauerhaft zu verankern». Das Video hat Intercessors for America mittlerweile wieder von YouTube gelöscht.

2022 entschied der Oberste Gerichtshof im Fall Dobbs gegen Jackson Women's Health Organization, dass die Entscheidung über das Recht auf Abtreibung bei den Bundesstaaten liegt. Dutzende Bundesstaaten schränkten darauf das Recht auf Abtreibungen ein oder verboten sie komplett.

Konkret wolle die Regierung ärztliche Verschreibungen per Telefon und den Postversand von Abtreibungspillen beschneiden. Medikamente sollen nicht mehr in Bundesstaaten geschickt werden können, in denen sie verboten sind.

Die Anzahl von Ärztinnen und Ärzten in demokratisch regierten Bundesstaaten, welche die Medikamente Mifepriston und Misoprostol an Patientinnen in Staaten mit Abtreibungsverboten verschreiben, soll nach Blanche zugenommen haben. Dieser Praxis versprach er ein Ende zu setzen. Wie er dies genau tun will, erzählte er seinen Gesprächspartnern nicht.

FILE - Acting Attorney General Todd Blanche is sworn in as he appears before the Senate Judiciary Committee on Capitol Hill in Washington, July 15, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File) Todd Blanch ...
Todd Blanche schwört vor dem Justizausschuss des US-Senats.Bild: keystone

Noch nicht vom Senat bestätigt

Überraschend sind diese Aussagen von Trumps ehemaligem Chefverteidiger deshalb, weil sie weit über seine in den Senatsanhörungen versprochenen Pläne hinausgehen. Auch Donald Trump soll im Wahlkampf versichert haben, keine Einschränkungen auf die Medikamente vorzunehmen.

Todd Blanche, welcher nach dem Rauswurf Pam Bondis im April in das Amt des Justizministers nachrutschte, muss noch vom Senat als dieser bestätigt werden. Am Dienstag bestätigte der Justizausschuss der zweiten Kammer seine Nominierung knapp. Ende Woche stimmt der gesamte Senat darüber ab. (nil)

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Die beliebtesten Kommentare
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dega
05.08.2026 11:30registriert Mai 2021
Ja, das Recht auf Selbstbestimmung ist Rechten ein Dorn im Auge. Vorallem wenn es sich dabei um Frauen handelt.

Gottesstaat 2.0! Kein Dreck besser als der Iran und Konsorten.
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