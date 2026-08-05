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Durchfall-Ausbruch mit über 10'000 Fällen – das könnte der Auslöser sein

Durchfall-Ausbruch in den USA mit über 10'000 Fällen – das könnte der Auslöser sein

05.08.2026, 07:0405.08.2026, 07:04

Wegen eines Parasiten sind mehr als 10'000 Menschen in den USA an Durchfall erkrankt. Der US-Gesundheitsbehörde CDC seien mehr als 12'255 weitere unbestätigte Fälle bekannt, die zusätzliche Untersuchungen erforderten. Bisher habe die Erkrankung zu 517 Krankenhausaufenthalten und 2 Todesfällen geführt, erklärte die Behörde weiter.

Die Todesopfer im US-Bundesstaat Michigan hatten erhebliche Vorerkrankungen, wie das Gesundheitsministerium des Bundesstaats erklärte. Die sogenannten Cyclosporiasis-Infektionen seien im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Erkrankungen.

Aktuell gibt es laut CDC 10'468 bestätigte Infektionen. Zuvor hatte die Behörde noch von 6707 bestätigten Fällen zwischen Anfang Mai und Ende Juli gesprochen.

Behörden verdächtigten Eisbergsalat

Nahezu alle Bundesstaaten meldeten mittlerweile Fälle. Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Ursache. Die Ermittlungen dazu liefen, hiess es auf der CDC-Seite.

CORAL SPRINGS FL - JULY 24: A general view of iceberg lettuce sits on Walmart shelves as Cyclospora outbreak linked to Taylor Farms iceberg lettuce expands to 4 more states on July 24, 2026 in Coral S ...
Geschnittener Eisbergsalat könnte die Ursache sein.Bild: www.imago-images.de

Der Parasit wird nach Angaben der CDC über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils heftigem Stuhlgang. Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht. Dazu gehören Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Zuckerschoten, zubereitetes Gemüse und verschiedene Salate. (pre/sda)

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