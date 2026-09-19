Trump: Grönland-Deal abgeschlossen, schicken umgehend Truppen

Hat seinen lang ersehnten Grönland-Deal wohl endlich bekommen: US-Präsident Donald Trump. Bild: keystone

Trump: Einigung mit Grönland und Dänemark erzielt, schicken umgehend Truppen

Die USA sollen mit Dänemark und Grönland ein Sicherheitsabkommen abgeschlossen haben. Präsident Trump spricht bereits davon, Truppen nach Grönland zu entsenden. Eine Übersicht.

Carl-Philipp Frank Folge mir

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Das ist passiert

Die USA haben laut Aussagen des Präsidenten eine Einigung mit dem Königreich Dänemark und Grönland abgeschlossen, welche den Vereinigten Staaten «permanente Kontrolle über die Sicherheit und weitere Bedürfnisse» des Gebiets einräumt. Dies geht aus einem Post des Präsidenten auf der Plattform Truth Social am Freitagabend (Schweizer Zeit) hervor.

Bild: sc/truth social

Grönland sei strategisch extrem wichtig für die Sicherheit der USA. Es würden keine zusätzlichen Kosten für die USA entstehen, so Präsident Trump. Man habe mit dem Abkommen sicherstellen können, dass von nun an keine Feinde der USA «JEMALS» eine Militärbasis auf Grönland bauen könnten.

Das Abkommen sei zeitlich unbegrenzt, heisst es weiter. Die USA würden umgehend grosse Truppenkontingente nach Grönland schicken, um «bei der Entwicklung und dem Aufbau mit dem Volk Grönlands zusammenzuarbeiten». Man werde sehr beschützend mit Grönland umgehen, so Trump. Das Abkommen sei ein Realität gewordener Traum der Amerikaner.

Aussenminister Rubio sprach gegenüber dem Sender «Fox News» von einem «historischen Erfolg für die Vereinigten Staaten». Dank Trumps «Weitsicht und Führungsstärke» würden die Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis langfristig gesichert. Er erwähnte jedoch auch, dass das Abkommen die Souveränität Grönlands nicht an die Vereinigten Staaten überträgt.

Das sagt Dänemark

Das Büro der dänischen Ministerpräsidentin bestätigte kurz vor Mitternach am Freitagabend in einer Pressemitteilung, dass eine Einigung zwischen den USA, Dänemark und Grönland bald erzielt werden könne:

«Grönland, Dänemark und die Vereinigten Staaten gehen davon aus, nächste Woche ein Abkommen unterzeichnen zu können, das die Sicherheit in der Arktis und im Nordatlantik stärkt.»

Voraussichtlich würden die drei Regierungen das Abkommen nächste Woche im Rahmen einer UN-Generalversammlung unterzeichnen. Allerdings müsse das Abkommen nach der Unterzeichnung noch die vorgesehenen parlamentarischen Verfahren durchlaufen, um in Kraft zu treten.

Ministerpräsidentein Mette Frederiksen selbst sprach gemäss «Berlingske» von einem «guten Abkommen» das auch für die Nato und für Europa von Vorteil sei.

Das sagt Grönland

Jens-Frederik Nielsen, der grönländische Regierungschef, erklärt in einer Pressemitteilung:

«Es ist erfreulich, dass wir dabei sind, ein Abkommen abzuschliessen, das die Sicherheit für Grönland, Dänemark, die USA und das westliche Bündnis gewährleistet und stärkt.»

Das Abkommen würdige Grönlands Interessen sowie dessen Platz in der internationalen Zusammenarbeit. Es komme allen zugute, so Nielsen.