Trump: Grönland-Deal abgeschlossen, schicken umgehend Truppen

Trump: Einigung mit Grönland und Dänemark erzielt, schicken umgehend Truppen
Das ist passiert
Die USA haben laut Aussagen des Präsidenten eine Einigung mit dem Königreich Dänemark und Grönland abgeschlossen, welche den Vereinigten Staaten «permanente Kontrolle über die Sicherheit und weitere Bedürfnisse» des Gebiets einräumt. Dies geht aus einem Post des Präsidenten auf der Plattform Truth Social am Freitagabend (Schweizer Zeit) hervor.
Grönland sei strategisch extrem wichtig für die Sicherheit der USA. Es würden keine zusätzlichen Kosten für die USA entstehen, so Präsident Trump. Man habe mit dem Abkommen sicherstellen können, dass von nun an keine Feinde der USA «JEMALS» eine Militärbasis auf Grönland bauen könnten.
Das Abkommen sei zeitlich unbegrenzt, heisst es weiter. Die USA würden umgehend grosse Truppenkontingente nach Grönland schicken, um «bei der Entwicklung und dem Aufbau mit dem Volk Grönlands zusammenzuarbeiten». Man werde sehr beschützend mit Grönland umgehen, so Trump. Das Abkommen sei ein Realität gewordener Traum der Amerikaner.
Aussenminister Rubio sprach gegenüber dem Sender «Fox News» von einem «historischen Erfolg für die Vereinigten Staaten». Dank Trumps «Weitsicht und Führungsstärke» würden die Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis langfristig gesichert. Er erwähnte jedoch auch, dass das Abkommen die Souveränität Grönlands nicht an die Vereinigten Staaten überträgt.
Das sagt Dänemark
Das Büro der dänischen Ministerpräsidentin bestätigte kurz vor Mitternach am Freitagabend in einer Pressemitteilung, dass eine Einigung zwischen den USA, Dänemark und Grönland bald erzielt werden könne:
Voraussichtlich würden die drei Regierungen das Abkommen nächste Woche im Rahmen einer UN-Generalversammlung unterzeichnen. Allerdings müsse das Abkommen nach der Unterzeichnung noch die vorgesehenen parlamentarischen Verfahren durchlaufen, um in Kraft zu treten.
Ministerpräsidentein Mette Frederiksen selbst sprach gemäss «Berlingske» von einem «guten Abkommen» das auch für die Nato und für Europa von Vorteil sei.
Das sagt Grönland
Jens-Frederik Nielsen, der grönländische Regierungschef, erklärt in einer Pressemitteilung:
Das Abkommen würdige Grönlands Interessen sowie dessen Platz in der internationalen Zusammenarbeit. Es komme allen zugute, so Nielsen.