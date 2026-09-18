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CNN, Politico und MS NOW: Trump verbannt Medien aus dem Weissen Haus

President Donald Trump holds documents as he speaks about healthcare in the Oval Office of the White House, Friday Sept. 18, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump
Hat genug von angeblichen «FAKE NEWS»: US-Präsident Donald Trump am Freitag.Bild: keystone

Trump verbietet CNN, Politico und MS NOW «per sofort» den Zutritt zum Weissen Haus

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend verkündet, dass er «per sofort» mehrere US-Medien aus dem Weissen Haus verbanne. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump gegen Medien schiesst.
18.09.2026, 21:5118.09.2026, 22:24
Carl-Philipp Frank
Carl-Philipp Frank

Dies geht aus einem Post auf seiner Social-Media-Plattform «Truth Social» hervor.

sc/truth social
Bild: sc/Truth Social

Konkret nennt Trump die Sender CNN und MS NOW (vormals MSNBC) sowie das Nachrichtenportal Politico. Der Grund: Alle drei Medien hätten durchs Band «FAKE NEWS» aus dem Weissen Haus berichtet. Es könne nicht sein, dass Medienportale konstant «FIKTION» und «LÜGEN» erzählen würden, wenn es um den US-Präsidenten, die Regierung Trumps oder die Vereinigten Staaten von Amerika ginge, so Trump.

Wie und wo genau besagte Medien Falschwahrheiten verbreitet hätten, präzisierte er nicht. Weitere «Fake News Media Outlets» würden folgen, heisst es weiter.

Laut Berichten mehrerer internationaler Medien befanden sich zum Publikationszeitpunkt des Posts mehrere Mitarbeiter von Politico und CNN auf dem Gelände des Weissen Hauses. Ob und wie sich das Trump'sche Zutrittsverbot für sie ausgewirkt hat, ist noch unklar. Die BBC geht davon aus, dass die betroffenen Medien juristisch gegen das Verbot vorgehen werden, zumal die Pressefreiheit in den USA durch den ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Präsident Pressevertretern den Zutritt zum Weissen Haus verweigert. So hatte er im Februar 2025 Journalisten der Associated Press (AP) nicht – wie andere Medienvertreter – zu Sitzungen ins Oval Office gelassen, weil sich das Medium geweigert hatte, den Golf von Mexiko in seiner Berichterstattung entsprechend den Forderungen Trumps in «Golf von Amerika» umzubenennen.

Trumps Feldzug gegen Medien

Trump führt in seiner zweiten Amtszeit einen Feldzug gegen ihm missliebige Medien. Journalisten beleidigt er häufig, wenn ihm die Fragen, die sie ihm stellen, nicht gefallen. Wohlwollende Berichterstattung wird dagegen ausdrücklich gelobt.

Das Weisse Haus hatte verstärkt rechte Influencer in die Gruppe der Journalisten gelassen, die Zutritt zum Weissen Haus haben. Bei Pressekonferenzen der früheren Regierungssprecherin Karoline Leavitt durfte jedes Mal ein anderes vom Weissen Haus handverlesenes Medium die erste Frage stellen. Bei den vermeintlichen Fragen handelt es sich dann meist eher um wie bestellt wirkende Themen.

Ein weiteres Instrument Trumps ist es, Medienhäuser mit Klagen zu überziehen. Betroffen waren schon die «New York Times», der britische Sender BBC und die US-Sender CBS und ABC. Kritiker sehen in Trumps Klagen gezielte Einschüchterungsversuche und einen Angriff auf die Pressefreiheit.

(Ergänzt mit Material der sda/dpa)

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25 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Lebig51
18.09.2026 21:54registriert Juli 2015
Der POTUS bekommt langsam Muffensausen wegen den Midterms.
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banda69
18.09.2026 22:05registriert Januar 2020
Und die Rechtspopulisten schreien dauernd nach Meinungs- und Pressefreiheit.

Und ja.
Rechtspopulisten sind brandgefährlich.
Und schaden.
Immer.
Überall.
Nachhaltig.

Und immer daran denken: Wäre Trump Schweizer, wäre er in der SVP. Wer SVP wählt, wählt Trump. Denn SVP und Trump sind Hans was Heiri.
7513
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John Frank Head
18.09.2026 21:59registriert September 2014
Och seeehr demokratisch! Wacht ihr bald mal auf US-Bürger?
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