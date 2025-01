Maduro war am vergangenen Freitag für eine dritte Amtszeit bis 2031 vereidigt worden. Bild: keystone

Venezuela: 14 Amerikanische Staaten verurteilen Vereidigung von Maduro

Über ein Dutzend Länder aus Nord-, Mittel und Südamerika haben die Vereidigung des autoritären venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro nach seiner von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl verurteilt.

«Wir rufen das diktatorische Regime dazu auf, die demokratische Ordnung wiederherzustellen und eine friedliche Machtübergabe zu ermöglichen, die den in den Wahlen zum Ausdruck gebrachten Volkswillen respektiert», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung.

Das Dokument wurden von den Delegationen bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) aus Argentinien, Kanada, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, USA, Jamaika, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und der Dominikanischen Republik unterzeichnet. Die OAS hat insgesamt über 30 Mitglieder.

Maduro war am vergangenen Freitag für eine dritte Amtszeit bis 2031 vereidigt worden. An seiner Wiederwahl im Juli 2024 gibt es grosse Zweifel, weil die Regierung rechtswidrig die detaillierten Ergebnisse nie vorlegte. Die Opposition präsentierte ihrerseits rund 80 Prozent der Ergebnislisten, nach denen ihr Kandidat Edmundo González die Wahl gewonnen hatte. Die USA, Kanada und mehrere Länder Lateinamerikas erkennen ihn als Wahlsieger an. (sda/dpa)