Mehr als 30 Migranten in Mexiko nahe der US-Grenze entführt

Mexiko liegt auf der Migrationsroute von Menschen, die in die USA gelangen wollen. Sie fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern. Der Landweg durch Mexiko ist für die Migranten sehr gefährlich. Viele von ihnen werden von Drogenkartellen entführt, um Lösegeld von ihren Familien zu erpressen.

Der Bus mit insgesamt 36 Menschen an Bord sei nahe der Stadt Reynosa von fünf Fahrzeugen gestoppt und die Migranten herausgeholt worden, berichtete die Zeitung «Reforma» am Dienstag unter Berufung auf den Sprecher der Sicherheitsbehörde des Bundesstaates Tamaulipas, Jorge Cuéllar. Der Vorfall habe sich bereits am Samstagabend ereignet. Die Migranten sollen den Berichten zufolge hauptsächlich Venezolaner gewesen sein, die Asyltermine bei den US-Behörden wahrnehmen wollten.

Waffenruhe nicht in Sicht: Blutige Kämpfe im Sudan dauern an

Trotz Spekulationen über ein erstes Gespräch zwischen den Anführern der Konfliktparteien im Sudan gehen die schweren Kämpfe in dem Land am Horn Afrikas weiter. Eine Koalition ziviler, demokratischer Gruppen (Taqaddum) hatte angekündigt, De-facto-Staatschef Abdel Fattah al-Burhan werde sich am Montag erstmals seit Beginn des Konflikts im April mit Milizenführer Mohammed Hamdan Daglo in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba treffen.