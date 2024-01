Marokko fängt Hunderte Migranten vor spanischen Exklaven ab

Migranten versuchen an den Grenzzäunen von Ceuta und Melilla immer wieder, spanisches Territorium zu erreichen. 2022 kamen dabei nach Darstellung der UN mindestens 37 Menschen ums Leben wegen des Einsatzes von übermässiger Gewalt durch marokkanische und spanische Sicherheitskräfte. In der ersten Hälfte 2023 starben nach Angaben der spanischen Hilfsorganisation «Caminando Fronteras» mehr als 770 Migranten bei dem Versuch, die Kanarischen Inseln von Westafrika aus zu erreichen.

Die marokkanische Marine habe nahe Dakhla in der Westsahara auch zwei Boote mit mehr als 150 Migranten an Bord abgefangen, die auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln gewesen seien. Seit Oktober hat die Zahl der dort eintreffenden Boote mit Migranten an Bord stark zugenommen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zählte auf den Kanarischen Inseln 2023 mehr als 38 000 illegal Eingereiste. Marokkos Marine ist vor der Westsahara im Einsatz, obwohl deren völkerrechtlicher Status umstritten ist.

Waffenruhe nicht in Sicht: Blutige Kämpfe im Sudan dauern an

Trotz Spekulationen über ein erstes Gespräch zwischen den Anführern der Konfliktparteien im Sudan gehen die schweren Kämpfe in dem Land am Horn Afrikas weiter. Eine Koalition ziviler, demokratischer Gruppen (Taqaddum) hatte angekündigt, De-facto-Staatschef Abdel Fattah al-Burhan werde sich am Montag erstmals seit Beginn des Konflikts im April mit Milizenführer Mohammed Hamdan Daglo in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba treffen.