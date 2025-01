Messerangriff an slowakischer Schule: Mindestens zwei Tote

Schauplatz der Tragödie war die beschauliche Touristengemeinde Spisska Stara Ves (auf Deutsch Zipser Altdorf), die nur knapp 2000 Einwohner zählt. Der sozialdemokratische Innenminister Matus Sutaj Estok kündigte an, sich vor Ort informieren zu lassen. Politiker aller Lager verurteilten die Tat. (sda/dpa)

Ein weiterer Schüler soll nach vorläufigen Polizeiinformationen in Lebensgefahr sein. Die Zahl der Verletzten war zunächst nicht bekannt. Der mutmassliche Täter wurde kurz nach der Tat festgenommen, sein Motiv ist unklar. Er galt den Berichten zufolge als Musterschüler.

Mit einem Messer soll ein 18 Jahre alter Schüler in einem Gymnasium in der Slowakei mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt haben. Nach Informationen der slowakischen Nachrichtenagentur TASR und lokaler Medien sind die Toten eine Mitschülerin des Täters und eine stellvertretende Direktorin.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

TikTok-Verbot in den USA rückt näher – die wichtigsten Fragen und Antworten

Der populären Social-Media-App droht in den USA das Aus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ist am Wochenende in den USA Schluss mit endlosem Scrollen auf TikTok? Medienberichten zufolge bereitet der Mutterkonzern ByteDance in den USA die Abschaltung der Plattform vor.