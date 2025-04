Wenn eine Kartontafel zur Bombe wird: Donald Trumps Strafzoll-Auflistung. Bild: keystone

Der Tag danach: So stark bebte die Börse nach Trumps Zoll-Ankündigung weltweit

Es war ein Erdbeben mit Ansage. Donald Trump hat in der Nacht auf Donnerstag die Höhe seiner Strafzölle verkündet. Der Zeitpunkt wurde von der US-Regierung exakt gewählt, nämlich nach Börsenschluss. «Es ist schon bemerkenswert», sagt der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers dazu. Und auch weitere Ökonomen staunen.

Nun ist die Ankündigung durch und Trump lässt verlauten:

«Ich glaube, es läuft richtig gut. Die Märkte werden boomen.»

Zumindest kurzfristig gehen die Märkte aber in eine andere Richtung, wie diese Übersicht zeigt:

Die US-Märkte

Dow Jones

Entwicklung seit Ankündigung: -4 Prozent

screenshot: google finances

Die US-Börse hat unglaublich stark auf Trumps Ankündigung reagiert. SRF-Börsenkorrespondent Jens Korte aus New York macht ein Beispiel:

«Die grossen sieben Technologieunternehmen, die die Börse in den letzten Jahren getrieben haben, haben alleine gestern 1 Billiarde US-Dollar – das sind 1000 Milliarden – an Wert verloren. Das ist schon sehr extrem.» Jens Korte srf

Im US-Aktienindex Dow Jones haben viele grosse Player massiv an Wert eingebüsst. Hier eine Auswahl:

Amazon: -9 Prozent

-9 Prozent Apple: -9 Prozent

-9 Prozent Boeing: -10 Prozent

-10 Prozent Goldman Sachs: -9 Prozent

-9 Prozent Microsoft: -2 Prozent

-2 Prozent Nike: -14 Prozent

-14 Prozent NVIDIA: -8 Prozent

-8 Prozent Walt Disney: -9 Prozent

Börsenexperte Korte subsummiert:

«Das war der Tag danach.» Jens Korte srf

Der US-Präsident hingegen verspricht, es handle sich dabei nur um kurzfristige Absacker. Die Börse werde sich erholen. Dem widersprechen diverse Grössen der Ökonomie.

Die weltweiten Märkte

Nikkei 225

Entwicklung seit Ankündigung: -4 Prozent

screenshot: google finances

Auch in Asien leiden die Märkte aktuell stark unter Donald Trumps Zollkrieg. Der ohnehin schwächelnde japanische Leitindex Nikkei brach in der Folge massiv ein.

DAX

Entwicklung seit Ankündigung: -3 Prozent

screenshot: google finances

FTSE 100

Entwicklung seit Ankündigung: -2 Prozent

screenshot: google finances

Die Börsen in Europa sind zwar prozentual etwas weniger stark betroffen, trotzdem ging auch hier einiges an Wert flöten, wie die Kurse des deutschen DAX und des britischen FTSE zeigen.

Und in der Schweiz?

SMI

Entwicklung seit Ankündigung: -2 Prozent

screenshot: google finances

Die Schweiz bekam von Trump mit 31 oder 32 Prozent einen besonders hohen Strafzoll aufgehalst. Dementsprechend reagieren auch die Märkte hierzulande. Diese Titel sind besonders betroffen:

ABB: -6 Prozent

-6 Prozent Kühne + Nagel International: -8 Prozent

-8 Prozent Logitech: -17 Prozent

-17 Prozent UBS: -8 Prozent

Weniger betroffen hingegen sind die Pharmaindustrie, der Nahrungsmittelhersteller Nestlé und die Swisscom:

Lonza: +1 Prozent

+1 Prozent Nestlé: +1 Prozent

+1 Prozent Novartis: +1 Prozent

+1 Prozent Swisscom: +4 Prozent

Wie geht es weiter?

Der Ausverkauf an den Finanzmärkten dürfte sich auch am Freitag weiter fortsetzen. Allerdings könnten die Verluste nicht mehr ganz so dramatisch ausfallen wie am Donnerstag. Für den wichtigsten Schweizer Aktienindex SMI etwa taxiert der Broker IG ein vorbörsliches Minus von 0,6 Prozent, nachdem der Leitindex am Donnerstag um 2,5 Prozent eingebrochen war.

Auch für den deutschen Dax oder den britischen FTSE 100 indiziert der Broker gegen 6.45 Uhr zwar weitere Verluste, die aber bei Weitem nicht mehr so gravierend sind wie am gestrigen Donnerstag. Das gilt auch für die Futures an der Wall Street. In Asien allerdings sackt etwa der japanische Nikkei zum Wochenschluss um weitere 3,5 Prozent ab.

