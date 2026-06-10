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Erste Unterwasseraufnahmen eines Weissen Hais im Mittelmeer

Taucherinnen und Taucher haben zum ersten Mal Unterwasseraufnahmen eines Weissen Hais im Mittelmeer gemacht.

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Während die Organisation Healthy Seas Foundation versuchte, verlassene Fischernetze von einem Schiffswrack zu entfernen, gelang es dem Taucher Derk Remmers, Aufnahmen eines Weissen Hais in seinem natürlichen Habitat zu machen. Das Team befand sich vor der Küste in der Strasse von Sizilien. Während seltene Sichtungen an der Wasseroberfläche in der Region gelegentlich vorkommen, wurden Unterwasserbegegnungen, die von Tauchern gefilmt wurden, bisher noch nie dokumentiert.

«Statistisch gesehen ist es weitaus wahrscheinlicher, den Jackpot im Lotto zu gewinnen, als auf ein solches ikonisches Tier unter Wasser zu treffen», sagt der Taucher Remmers.

Der Ort, an dem das Team unterwegs war, ist ein wichtiger Hotspot für die Artenvielfalt. Schiffswracks in offenen Gewässern können als künstliche Riffe fungieren und eine reiche Vielfalt an Meeresarten anlocken. Allerdings ist es auch eines der am intensivsten befischten Gebiete im Mittelmeer. Regelmässig bleiben in sogenannten Geisternetzen Schildkröten, grosse Fische und andere Arten gefangen und sterben deshalb.

Neben der Reinigungsaktion umfasste die Mission auch die Probenahme von Umwelt-DNA (eDNA) und Unterwassertätigkeiten zum Monitoring, um das Verständnis der im Gebiet vorhandenen Arten zu verbessern. Weitere Analysen werden in den kommenden Monaten fortgesetzt. (emm)

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