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Borneo: Orang-Utang Novita vor Brand in Indonesien gerettet

Video: watson/Elena Maria Müller

Orang-Utan Novita mit Verbrennungen vor Brand auf Borneo gerettet

12.10.2026, 14:2912.10.2026, 14:29

In den vergangenen Monaten mussten Dutzende Orang-Utans vor den Waldbränden in Indonesien gerettet werden. Auf Sumatra und Borneo wurden die Brände durch die Trockenheit, die El Niño mit sich brachte, weiter begünstigt. Bis Ende August sind laut Satellitendaten fast 896'000 Hektar Wald abgebrannt.

Eines dieser betroffenen Tiere ist das junge Orang-Utan-Weibchen Novita. Aufnahmen ihrer Rettung gingen um die Welt. Wie diese genau abgelaufen ist, siehst du im Video. (emm)

Video: watson/Elena Maria Müller

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