Sonnige Hügel, klebrige Hände, steile Hänge: Host Flavia geht «wümmen»
Zur Erntezeit schicken wir Host Flavia ab in die Thurgauer Rebberge und dort lernt sie, wieso Winzer Michael Broger jeden Tag aufs Regenradar schaut. Und muss vielleicht auch mit der ein oder anderen Spinne klarkommen.
Ein guter Wein entsteht nicht einfach so. Bis zur fertigen Flasche im Regal, braucht es aber jede Menge Handwerk, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Jeder einzelne Schritt kann das Endprodukt komplett verändern. Host Flavia wollte es genauer wissen und hat dort mit angepackt, wo alles anfängt: in den Reben. Wir waren bei der Ernte dabei oder, wie man im Thurgau sagt, beim «Wümmen».
Seit 2003 ist Winzer Michael Broger verantwortlich für das Weingut in Ottoberg, in erster Generation. Was die grösste Herausforderung in seinem Beruf ist, siehst du im Video:
«Wenn die Trauben einmal geschnitten sind, ist es gelaufen. Die Frage vom Timing: Soll ich ernten oder nicht? Die kann dir schlaflose Nächte bereiten.»
Willst du im Spätsommer oder Herbst auch mal selbst in die Rebberge?
Winzerinnen und Winzer sind froh um viele helfende Hände in der Erntezeit, denn manchmal muss es wirklich schnell gehen. Melde dich einfach mal bei deinem «local» Winzer und probiere es aus wie Flavia.