Der frühere Armeechef Thomas Süssli will für die FDP in den Nationalrat. Bild: keystone

Ex-Armeechef unter Beschuss: Offizierspräsident greift Süssli wegen Fixpreis-Debakel an

Der Präsident der Schweizer Offiziersgesellschaft stellt Süsslis Rolle beim F-35-Kampfjet infrage. Der Ex-Armeechef wehrt sich vehement. Im Parlament regt sich währenddessen Widerstand gegen seine möglichen Rolle als Sicherheitspolitiker.

Céline Zahno / ch media

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Bis vor einem Jahr war Thomas Süssli noch Chef der Armee, jetzt wagt er den Schritt in die Politik. Kurz nachdem er die Armeeführung Ende 2025 abgegeben hatte, trat er der FDP bei. 2027 will er für den Kanton Luzern in den Nationalrat.

Süssli scheint sich bereits für den Wahlkampf in Stellung zu bringen. Er schaltet sich in die Debatte über die Neutralitätsinitiative ein, tritt auf Podien auf und engagiert sich bei der neu gegründeten «Allianz Schutzschirm Schweiz», die mehr Geld und Tempo bei der Drohnen- und Raketenabwehr fordert. Während er sich als Sicherheitspolitiker profiliert, holt ihn aber ausgerechnet seine Zeit als Armeechef ein.

«Unbegründete Unterstellungen»

Zwischen Süssli und dem Präsidenten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG), Michele Moor, ist ein ungewöhnlich heftiger Streit entbrannt. Auslöser war eine Kolumne Moors in der «Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift». Darin wirft er die Frage auf, was die Verantwortlichen rund um den angeblichen Fixpreis bei der Beschaffung der F-35-Kampfjets wussten, als sie ihre Rücktritte bekanntgaben. Auch Süssli nimmt er ins Visier: Rückblickend ergebe sich ein «erklärungsbedürftiges Bild».

Michele Moor. Bild: keystone

Süssli kontert mit einer öffentlichen Replik. Der hergestellte Zusammenhang zwischen seinem Rücktritt und den Vorgängen rund um den Fixpreis sei «sachlich falsch». Solche «unbegründeten Unterstellungen» weise er entschieden zurück.

Er verweist auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommission: Die Armeeführung war nicht in die Vertragsverhandlungen involviert. Zudem habe er seinen Rücktritt bereits knapp vier Wochen vor dem 24. Februar 2025 schriftlich eingereicht – jenem Zeitpunkt, als die USA beim Fixpreis erstmals von einem «Missverständnis» sprachen.

Auf Anfrage ergänzt Süssli, dass er erst Anfang 2024 die Programmaufsicht der Beschaffung innehatte. Die Vertragsverhandlungen waren damals längst abgeschlossen, der neue Rüstungschef hatte den Fixpreis nach weiteren Abklärungen bestätigt. Über mögliche Probleme mit dem Fixpreis sei er zeitgleich mit den übrigen Beteiligten im VBS informiert worden.

«Wäre eine Katastrophe im VBS»

Offizierspräsident Moor überzeugt diese Argumentation nicht. «Thomas Süssli war Chef der Armee und kann sich aus meiner Sicht nicht einfach aus der Verantwortung nehmen», sagt er. Darauf zu verweisen, die Beschaffung sei nicht Sache der Armeeführung gewesen, greife zu kurz.

«Hat er tatsächlich nichts von den Problemen rund um den Fixpreis gewusst, wäre das eine Katastrophe im VBS. Hat er davon gewusst, dann stimmt nicht, was er geschrieben hat.» Michele Moor

Er findet es zudem anmassend, stellt Süssli in der Replik die Frage, ob er sich als SOG‑Präsident überhaupt einem Thema widmen soll, «das längst in politischer Bearbeitung» sei. «Das geht gar nicht», kritisiert Moor. «Auch ein ehemaliger Armeechef hat einem Milizverband nicht vorzuschreiben, womit er sich zu beschäftigen hat.»

Künftiger Sicherheitspolitiker?

Sicherheitspolitikerin und SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf nimmt Süssli in Schutz: «Rein von den Beschaffungsabläufen her war er völlig aussen vor, er hatte keinen Einblick in die Verträge», sagt sie.

Skeptischer beurteilen Ratsmitglieder jedoch sein mögliches Engagement als Sicherheitspolitiker im Parlament. «Ich fände es heikel, wenn er im Falle einer Wahl in die Sicherheitskommission käme», sagt Seiler-Graf. Dort müsste Süssli unter anderem mit seinem Nachfolger und mit Personen zusammenarbeiten, mit denen er noch als Armeechef direkt zu tun hatte. Auch Mitte-Nationalrat Reto Nause sieht die Gefahr möglicher Interessenkonflikte.

«Ich verstehe diese Sorgen», sagt Süssli dazu. Über die Zuteilung der Kommissionssitze würde im Falle seiner Wahl ohnehin die Fraktion entscheiden. Vor seiner Zeit an der Spitze der Armee war er lange in der Wirtschaft tätig, seine Interessen seien entsprechend breit. Er sei deshalb offen für verschiedene Kommissionen. (schweizheute.ch)