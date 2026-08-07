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Oman: Tanker verliert Öl – Umweltkatastrophe droht

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Vor der Küste Omans droht eine Ölkatastrophe

07.08.2026, 15:0607.08.2026, 15:06

Ein von Sanktionen betroffener Tanker, welcher der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, verliert vor der Küste Omans Öl. Die 270 Meter lange Caroline Bezengi ist dort auf Grund gelaufen. Satellitenaufnahmen zeigen, wie immer grössere Mengen Öl ins Meer gelangen. Die Grösse des Ölteppichs beläuft sich auf etwa 600 Quadratkilometer. Das entspricht etwa der Grösse des Genfersees.

Am 8. Juni wurden erstmals Schwierigkeiten vor der südjemenitischen Hafenstadt Mukalla gemeldet, wie zwei Quellen aus dem Bereich der maritimen Sicherheit angaben. Sie fügten hinzu, dass erste Einschätzungen darauf hindeuteten, dass es an Bord zu einer Explosion gekommen sei.

Dem Spiegel zufolge könnte das ausgelaufene Öl zu einer grossen Umweltkatastrophe führen. Die Caroline Bezengi liegt in einer ökologisch sensiblen Region. Auf nahegelegenen Inseln brüten Seevögel, Schildkröten legen dort ihre Eier ab. Zudem sind Korallenriffe und andere Meeressäuger durch das ausgelaufene Öl gefährdet. (emm, reuters)

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14 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Reinhard51
07.08.2026 16:34registriert November 2025
Alle diese Schrottschiffe kapern, leerpumpen und Abwracken. Den Erlös an die Ukraune.
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Red-NB
07.08.2026 16:59registriert August 2021
Man müsste und sollte folgende Punkte verbessern:

Verpflichtender Versicherungsnachweis als Durchfahrtsbedingung.

Subsidiäre Flaggenstaat-Haftung bei grober Sorgfaltspflichtverletzung, wer nachweislich systematisch ungeprüfte Schiffe registriert, haftet subsidiär mit, wenn der Eigentümer nicht zahlt.

"Genuine Link"-Reform: Strengere
Durchsetzung des Erfordernisses einer echten Verbindung zwischen Schiff und Flaggenstaat, um Wegwerf-Flaggen unattraktiv zu machen.

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