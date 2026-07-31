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Hitze und Trockenheit in der Schweiz: Alle News im Liveticker

KEYPIX - Ein ausgetrocknetes Sonnenblumenfeld, am Donnerstag, 30. Juli 2026 in Stammheim. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Die Schweiz erlebt eine beispiellose Phase der Trockenheit.Bild: keystone
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Hitze und Trockenheit: Gut für den Wein, schlecht für die Kühe

Die Schweiz blickt einem schwierigen 1.-August-Wochenende entgegen. Hier findest du alle News rund um das Wetter im Liveticker.
31.07.2026, 17:0831.07.2026, 17:08
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17:03
Hitze setzt den Schweizer Kühen zu
Beim Branchenverband Schweizer Milchproduzenten (SMP) beurteilt man die Gesamtlage als gravierend. «Die Lage ist kritisch», teilte der Verband auf Anfrage mit. «Tiefe Milchpreise, Trockenheit, Hitzestress, kranke Tiere und fehlendes Futter treffen zusammen. Diese Kumulation bringt zahlreiche Betriebe an ihre Grenzen und gefährdet wirtschaftliche Existenzen.»

Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen treffen die Höfe je nach Region unterschiedlich stark: Während manche Gebiete kaum betroffen sind, melden andere Betriebe Mengeneinbrüche bei den Milcheinlieferungen von bis zu knapp 10 Prozent.

Betriebsaufgaben seien unter diesen Umständen «ein realistisches Risiko». Zwar sei die Milchversorgung nicht akut gefährdet, mittel- bis langfristig stehe die flächendeckende Produktion in der Schweiz aber unter Druck. (leo/sda)
17:01
Armee fliegt Wasser auf zwei Alpen
Im Diemtigtal im Berner Oberand sprang am Freitag die Armee zwei von Wassermangel betroffenen Alpbetrieben bei, wie das Verteidigungsdepartement mitteilte. Ein Superpuma-Helikopter der Luftwaffe transportierte insgesamt 14 befüllte Tausend-Liter-Tanks die Alp Drunen und die Alp Obertal auf dem Gebiet der Gemeinde Diemtigen. Anschliessend wurden die leeren Tanks wieder ausgeflogen.

Auswirkungen hat die derzeitige Wetterlage selbst in grosser Höhe. Die Zermatter Bergbahnen stellten am Freitag den Sommerskibetrieb auf dem Theodulgletscher vorläufig ein.

Die anhaltend hohen Temperaturen, die fehlende nächtliche Abkühlung, wiederholte Gewitter sowie die veränderten Schnee- und Gletscherverhältnisse liessen einen sicheren und qualitativ hochwertigen Skibetrieb für Gäste derzeit nicht mehr zu, hiess es zu Begründung. Nur die Trainingspisten blieben für einzelne Teams von Swiss Ski in beschränktem Umfang verfügbar.

Derweil erreichten laut SRF Meteo weiterhin heisse und zunehmend feuchte Luftmassen die Schweiz. Meteorologen warnten darum vor teils kräftigen Gewittern. Diese seien vor allem in den zentralen und östlichen Voralpen, aber auch im Flachland und im Jura möglich. (leo/sda)
16:59
Bündner Winzer rechnen mit guter Weinernte
Ein gewichtiger Teil der Bündner Landwirtschaft hat mit der Trockenheit und den hohen Temperaturen zu kämpfen. Zu den Gewinnern des Hitzesommers könnten aber die Winzer gehören, wie der Bündner Rebbaukommissär am Beispiel der Bündner Herrschaft aufzeigt.

So erklärte der Bündner Rebbaukommissär Walter Fromm gegenüber dem romanischen Radio und Fernsehen RTR: «Alle Rebsorten profitieren vom warmen Wetter.» Die Winzer hätten weniger Arbeit beim Pflanzenschutz. Und auch die Zuckerwerte würden dieses Jahr «hoffentlich problemlos erreicht».

Für den Wein sei es gut, wenn der Sommer eher trocken sei. Reben seien generell Pflanzen, die wenig Wasser benötigten. Er zeigt sich deshalb optimistisch, dass der Jahrgang 2026 der Weinhochburg Bündner Herrschaft - zu der Fläsch, Maienfeld, Jenins und Malans gehören, ein guter sein wird. Er könne vergleichbar gut wie der Jahrgang 2018 werden, der sowohl qualitativ als auch quantitativ zu überzeugen vermocht habe.

Damit der Weinjahrgang 2026 tatsächlich gelinge, müssen aber gemäss Fromm auch für den Rest der Saison gute Bedingungen für die Reben vorherrschen. «Jetzt kommt es darauf an, dass wir noch etwas Regen bekommen», so Fromm.
«Wenn der Regen bis Ende September ausbleibt, wird das sicher mengenmässig ein kleinerer Jahrgang.» (leo/sda)
17:00
Die Schweiz stöhnt weiter unter der Hitze
Die Hitze hat die Schweiz auch am Tag vor dem 1. August fest im Griff. Der Freitag brachte vielerorts erneut Temperaturen von mehr als 30 Grad. Für den Nachmittag und Abend warnten Meteorologen vor teils heftigen Gewittern.

Tagesrekorde gab es anders als noch am Vortag bis zur Mitte des Nachmittags nur vereinzelt zu vermelden. Eindrücklich immerhin: Selbst beim Hospiz auf der Grimsel auf fast 2000 Metern über Meer wurde es 21,5 Grad warm, so warm wie noch nie an einem 31. Juli.

Neue Höchstwerte für den letzten Juli-Tag gab es zudem in Lugano mit 32,8 sowie in St. Gallen mit 31,3 Grad. (leo/sda)

Die allgemeine Lage

Die Schweiz hat eine extrem trockene Phase hinter sich. Teilweise liegt das Niederschlagsdefizit bei über 80 Prozent. Das hat zur Folge, dass die Pegelstände der Schweizer Gewässer drastisch tief liegen und diverse Flächen starker Trockenheit ausgeliefert sind. Die regionalen Gewitter ändern an dieser Situation leider nur wenig.

Zur Trockenheit hinzu kommen rekordhohe Temperaturen. Am Donnerstag erreichte die Hitzewelle diesbezüglich ihren Höhepunkt. Gleich an mehreren Messstationen wurden Allzeitrekorde gemessen. Die Temperaturen bewegen sich über dieses Wochenende hingegen in etwas gemässigteren Bahnen.

Welchen Einfluss das aktuelle Wetter auf die Gegebenheiten in der Schweiz hat, findest du oben im Liveticker.

Die Feuerverbote in den Kantonen

Hier gelten absolute Feuerverbote:

(leo)

Mehr zum Wetter:

Nach der Rekordhitze kommen die Gewitter und so wird das Wetter ab dem 1. August
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Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
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Mit Super-Puma: Armee fliegt Tausende Liter Wasser auf zwei Berner Alpen
Die Schweizer Armee hat am Freitag den Kanton Bern bei der Wasserversorgung von zwei besonders von der Trockenheit betroffenen Alpbetrieben unterstützt.
Wasser erhielten die Alp Drunen und die Alp Obertal im Diemtigtal. Ein Superpuma-Helikopter der Luftwaffe transportierte insgesamt 14 befüllte Tausend-Liter-Tanks auf die in der Gemeinde Diemtigen gelegenen Alpen, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mitteilte.
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