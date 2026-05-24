Video: watson/nina bürge

So haben Reporter vor Ort auf die Schüsse beim Weissen Haus reagiert

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Am Samstagabend (Ortszeit) kam es in unmittelbarer Nähe des Weissen Hauses zu mehreren Dutzend Schüssen. Ein mutmasslicher Angreifer hatte auf der Nordseite des Regierungsgebäudes mehrere Schüsse abgegeben. Die anwesenden Sicherheitskräfte erwiderten diese und verletzten den Mann tödlich.

Auf der nördlichen Seite des Weissen Hauses gibt es auf dem Rasen ein Presse-Areal. Dort können Reporter und Korrespondenten Videos aufnehmen, Live-Schaltungen in ihre Studios machen und ihr Equipment, wie Licht und Kamera, in kleinen Zelten aufstellen. Zum Zeitpunkt des Schusswechsels waren mehrere Reporter in diesen Zelten vor Ort und gingen ihrer Arbeit nach. Unter ihnen waren drei Reporterinnen und Reporter, die als White-House-Korrespondenten für ihre jeweiligen Medienunternehmen arbeiten. Schau dir ihre Reaktionen auf die Schüsse im Video an:

Video: watson/nina bürge

Selina Wang ist Reporterin für ABC-News und war bei dem Schusswechsel gerade dabei, ein Video für die Social-Media-Kanäle von ABC aufzunehmen.

Julie Tsirkin ist Reporterin für den Fernsehsender NBC und reagierte sichtlich verwirrt, als hinter ihr Schüsse fielen.

Aaron Navarro ist «White House Reporter» für CBS-News. Er hat in seiner Vergangenheit als Journalist bereits die US-Wahlen abgedeckt und ist somit kein neues Gesicht im Journalismus vom und aus dem Weissen Haus.

Keiner der drei oben genannten Reporter wurde verletzt. Sie wurden durch die anwesenden Sicherheitskräfte von ihren News-Stationen in Sicherheit gebracht und konnten danach wieder zurückkehren, um über das Geschehen zu berichten. (nib)