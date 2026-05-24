sonnig21°
DE | FR
burger
International
Videos

USA: Reaktionen von Reportern auf Schüsse beim Weissen Haus

Video: watson/nina bürge

So haben Reporter vor Ort auf die Schüsse beim Weissen Haus reagiert

24.05.2026, 10:4524.05.2026, 10:45

Am Samstagabend (Ortszeit) kam es in unmittelbarer Nähe des Weissen Hauses zu mehreren Dutzend Schüssen. Ein mutmasslicher Angreifer hatte auf der Nordseite des Regierungsgebäudes mehrere Schüsse abgegeben. Die anwesenden Sicherheitskräfte erwiderten diese und verletzten den Mann tödlich.

Auf der nördlichen Seite des Weissen Hauses gibt es auf dem Rasen ein Presse-Areal. Dort können Reporter und Korrespondenten Videos aufnehmen, Live-Schaltungen in ihre Studios machen und ihr Equipment, wie Licht und Kamera, in kleinen Zelten aufstellen. Zum Zeitpunkt des Schusswechsels waren mehrere Reporter in diesen Zelten vor Ort und gingen ihrer Arbeit nach. Unter ihnen waren drei Reporterinnen und Reporter, die als White-House-Korrespondenten für ihre jeweiligen Medienunternehmen arbeiten. Schau dir ihre Reaktionen auf die Schüsse im Video an:

Video: watson/nina bürge

Selina Wang ist Reporterin für ABC-News und war bei dem Schusswechsel gerade dabei, ein Video für die Social-Media-Kanäle von ABC aufzunehmen.

Julie Tsirkin ist Reporterin für den Fernsehsender NBC und reagierte sichtlich verwirrt, als hinter ihr Schüsse fielen.

Aaron Navarro ist «White House Reporter» für CBS-News. Er hat in seiner Vergangenheit als Journalist bereits die US-Wahlen abgedeckt und ist somit kein neues Gesicht im Journalismus vom und aus dem Weissen Haus.

Keiner der drei oben genannten Reporter wurde verletzt. Sie wurden durch die anwesenden Sicherheitskräfte von ihren News-Stationen in Sicherheit gebracht und konnten danach wieder zurückkehren, um über das Geschehen zu berichten. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trumps Aussagen am WEF
1 / 7
Trumps Aussagen am WEF

Donald Trump lobt sich bei seiner Rede am WEF selbst.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dutzende Schüsse bei Weissem Haus in Washington
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Euphorische Fans nach dem Schweizer Eishockey-WM-Auftakt: «Von Anfang an Gänsehaut»
Nach dem ersten Schweizer Spiel an der Eishockey-WM hatten die Fans Grund zum Feiern. TeleZüri hat die Emotionen eingefangen.
Der Auftakt ist geglückt: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat der Heim-Weltmeisterschaft einen gelungenen Start hingelegt und konnte die Titelverteidiger und Olympiasieger aus den USA mit 3:1 besiegen.
Zur Story