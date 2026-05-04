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Secret Service: Person nahe Weissem Haus angeschossen

Secret Service: Person nahe Weissem Haus angeschossen

04.05.2026, 23:0104.05.2026, 23:01

Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe des Weissen Hauses in der US-Hauptstadt Washington haben Einsatzkräfte nach Angaben des Secret Service einen Menschen angeschossen. Der Zustand der Person sei derzeit unbekannt, teilte die für den Personenschutz ranghoher Politiker zuständige Sicherheitsbehörde mit. Der Vorfall habe sich südlich des Weissen Hauses ereignet. «Bitte meiden Sie den Bereich, da Rettungskräfte im Einsatz sind», hiess es weiter.

Journalisten aus dem Weissen Haus berichteten, dass sie in das Zimmer gebracht wurden, in dem für gewöhnlich Pressekonferenzen abgehalten werden. (hkl/sda/dpa)

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