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AfD-Politiker Ulrich Siegmund weicht Nazi-Vergleich von Tilo Jung aus

Video: watson/nina bürge

«Das ist uns völlig egal» – Ulrich Siegmund weicht Vergleich von AfD und NSDAP aus

08.09.2026, 11:3608.09.2026, 11:48

Am vergangenen Sonntag hat die Partei AfD die Wahlen im Bundesland Sachsen-Anhalt mit über 40 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden. Politiker der Partei sprechen von einem historischen Wahlsieg, so auch Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.

Bei einer Pressekonferenz wird Siegmund auf diesen historischen Wahlsieg angesprochen. Der Journalist Tilo Jung vergleicht diesen mit einem Ereignis aus 1932, damals wurde Alfred Freyberg im damaligen Freistaat Anhalt der erste Ministerpräsident der NSDAP. Daraufhin liefern sich Siegmund und Jung einen verbalen Schlagabtausch, wobei der Politiker der Frage des Journalisten stets ausweicht. Schau dir die Diskussion im Video an:

Video: watson/nina bürge

Tilo Jung ist ein deutscher Journalist, Podcaster und Polit-Influencer. Selbst hat er das Interviewformat «Jung & Naiv» gegründet, das er auch moderiert. Dabei lädt er Politiker, Wissenschaftler oder Aktivisten ein, die Deutschland gerade bewegen, und versucht unkonventionelle Gespräche mit ihnen zu führen. Damit will er die deutsche und Weltpolitik nahbar und verständlich machen. (nib)

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Die beliebtesten Kommentare
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Fribourgeoise
08.09.2026 11:23registriert Dezember 2022
Ulrich Siegmund weicht Vergleich von AfD und NSDAP aus

Ulrich Siegmund weicht allen Fragen aus. Er beantwortet nicht eine kritische Frage. Er antwortet gar nicht oder aggressiv und angriffslustig.
Beliebteste Antwort ist oft: Egal, wen interessiert das, wird sich schon zeigen oder sie kommen von der Lügenpresse
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G. Samsa
08.09.2026 11:32registriert März 2017
Wer Nazis wählt, bekommt Nazis.
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H.P. Liebling
08.09.2026 11:11registriert September 2018
Ironisch, dass die AfD die Wahl als "historisch" bezeichnet, wo ihre historischen Vorbilder doch in Nürnberg aufgehängt wurden...
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