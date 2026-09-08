Video: watson/nina bürge

«Das ist uns völlig egal» – Ulrich Siegmund weicht Vergleich von AfD und NSDAP aus

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Am vergangenen Sonntag hat die Partei AfD die Wahlen im Bundesland Sachsen-Anhalt mit über 40 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden. Politiker der Partei sprechen von einem historischen Wahlsieg, so auch Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.

Bei einer Pressekonferenz wird Siegmund auf diesen historischen Wahlsieg angesprochen. Der Journalist Tilo Jung vergleicht diesen mit einem Ereignis aus 1932, damals wurde Alfred Freyberg im damaligen Freistaat Anhalt der erste Ministerpräsident der NSDAP. Daraufhin liefern sich Siegmund und Jung einen verbalen Schlagabtausch, wobei der Politiker der Frage des Journalisten stets ausweicht. Schau dir die Diskussion im Video an:

Video: watson/nina bürge

Tilo Jung ist ein deutscher Journalist, Podcaster und Polit-Influencer. Selbst hat er das Interviewformat «Jung & Naiv» gegründet, das er auch moderiert. Dabei lädt er Politiker, Wissenschaftler oder Aktivisten ein, die Deutschland gerade bewegen, und versucht unkonventionelle Gespräche mit ihnen zu führen. Damit will er die deutsche und Weltpolitik nahbar und verständlich machen. (nib)