Video: watson/nina bürge

«Wir müssen China davon isolieren» – Bernie Sanders und Steve Bannon zu KI

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Am Dienstag (Ortszeit) sprachen der US-Senator Bernie Sanders und der ehemalige Berater des aktuellen US-Präsidenten, Steve Bannon, an der «Pro-Human Assembly» in Washington. Beide hielten ihre Reden über die Gefahren der künstlichen Intelligenz und wie man nun damit umgehen soll.

Beide Männer sind sich trotz ihrer politisch sehr verschiedenen Standpunkte einig, dass man den Gebrauch der KI eingrenzen sollte und die Kontrolle darüber stärker regulieren müsste.

Schau dir die Reden von Sanders und Bannon im Video an:

Video: watson/nina bürge

In zwei Wochen findet in Washington ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Präsidenten Chinas, Xi Jinping, statt. Sanders sowie Bannon erklärten in ihrer Rede, dass sie hoffen, dass beim Forum eine Lösung gefunden werde, die zur Einschränkung und Kontrolle der KI führen würde.

In der vergangenen Woche warnte ein ehemaliger Forscher des KI-Unternehmens Anthropic vor den Folgen, die KI für die gesamte Menschheit haben könnte, und schilderte, dass diese bereits wiederholt versucht habe menschliche Befehle zu ignorieren oder zu umgehen. (nib)