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Hegseth provoziert bei D-Day-Rede: «Invasion» an Europas Küsten

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Hegseth provoziert bei D-Day-Rede: «Invasion» an Europas Küsten

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei seiner Rede zum D-Day einen provokanten Vergleich zwischen der Landung der Alliierten 1944 und der heutigen Migration in die EU gezogen.
07.06.2026, 05:3607.06.2026, 09:30

An den Stränden in Spanien, Italien, Griechenland und Bulgarien kämen heute Menschen und Schiffe an, die «gefährliche Ideologien» mit sich brächten, sagte Hegseth auf dem US-Friedhof in Colleville-sur-Mer beim Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 82 Jahren.

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth delivers a speech at the US cemetery to commemorate the 82nd anniversary of the D-Day landings, in Colleville-sur-Mer, Normandy, France, Saturday, June 6, 2026. (AP ...
Pete Hegseth verzichtet regelmässig auf rhetorisches Fingerspitzengefühl.Bild: keystone

«Wann werden die europäischen Hauptstädte etwas gegen diese Invasion unternehmen, oder ist es bereits zu spät?», fragte Hegseth weiter. Die Verbündete hätten noch Zeit einzulenken, sagte er weiter.

Top-Demokrat: Erinnerung an Helden nicht instrumentalisieren

Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, kritisierte die Äusserungen des Republikaners scharf. «Tausende amerikanische Helden kamen am D-Day ums Leben, um die Freiheit zu verteidigen und den Faschismus zu besiegen. Pete Hegseth sollte das Gedenken an sie ehren und respektieren», schrieb Jeffries auf der Plattform X. Das Gedenken dürfe nicht politisch instrumentalisiert werden, mahnte er.

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Der sogenannte D-Day am 6. Juni 1944 markierte den Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Nazi-Herrschaft. Zur Streitmacht der Alliierten gehörten damals vor allem US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat ihre europäischen Verbündeten bereits wiederholt wegen angeblicher Gefahren durch eine «Invasion» von Einwanderern kritisiert und wirft ihnen eine fehlgeleitete Migrationspolitik vor. Trumps Regierung brüstet sich in den USA mit einem sehr harten Vorgehen gegen Asylbewerber und Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel.

Auch JD Vance hetzt gegen Migration

Zuletzt hatte Vizepräsident JD Vance in einem X-Post zu «gerechtem Zorn» aufgerufen und den Mord an einem 18-Jährigen im südenglischen Southampton auf eine angebliche «Masseninvasion von Migranten» zurückgeführt. Der Fall sorgte in Grossbritannien für grosse Proteste und Diskriminierungsvorwürfe, weil die Polizeibeamten statt dem Täter das sterbende Opfer verhafteten. Die britische Regierung rief in der Folge dazu auf, von «Spaltung, Hass oder Spannungen» abzusehen. (sda/dpa/con)

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Sebastianus
07.06.2026 07:24registriert Dezember 2023
Ach der Kriegsminister von Donald hat auch noch etwas zu sagen. Bevor er ernst genommen werden kann soll er im Nahost etwas positives vorzeigen.
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Fribourgeoise
07.06.2026 08:08registriert Dezember 2022
Ich verstehe eigentlich nicht, warum anwesende Politiker diesen "Kriegsminister" nicht zurecht weisen und ihm klar machen, dass er mit seinen Hetzparolen auf der falschen Veranstaltung ist.
Aber es ist wie bei Trump: Jede Gedenkfeier wird für ihre abartige Politische Ideologie Missbraucht.
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DerTaran
07.06.2026 08:20registriert Oktober 2015
Das die heutige Flüchtlingssituation ein Problem darstellt, ist glaube ich jedem europäischen Politiker klar, aber könnte mir mal jemand erklären, wie die Mittelmeerländer es lösen sollen?

Nein, abschießen oder ertrinken lassen ist keine Option.
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