sonnig26°
DE | FR
burger
International
Videos

USA: Jets fliegen im Tiefflug über Strand in Florida

Video: watson/nina bürge

US-Jets fliegen im Tiefflug über Strand – internes Verfahren eingeleitet

17.07.2026, 13:5917.07.2026, 13:59

Am Mittwoch (Ortszeit) flogen zwei US-Jets über einen Strand und die anwesenden Strandbesucher in Florida hinweg. Schau dir das Tiefflugmanöver im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die beiden Jets gehörten zur Kunstflugstaffel der US-Navy namens «Navy Blue Angels». Gegen einen der beiden Piloten wurde von der US-Navy nun ein Verfahren eingeleitet, da er zu tief über die Köpfe der Strandgäste hinweg geflogen sei. Die Kunstflugstaffel besteht aus rund 150 aktiven US-Soldaten. Was den besagten Piloten nach der Untersuchung droht, ist bis anhin nicht bekannt. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
1 / 14
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
Bald ist es wieder so weit, und du begegnest diesen Typen im Flugzeug. bild: instagram/passengershaming
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Video zeigt, wie US-Kampfjet in Kuwait abstürzt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
China, «unfaire» Wahlen, Ausstrahlungs-Boykott: Die Trump-Rede in 7 Punkten
Donald Trump hat in der Nacht auf Freitag seine Rede an die Nation gehalten. Das Wichtigste in 7 Punkten.
Wenige Monate vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress hat Präsident Donald Trump erneut Misstrauen gegenüber fairen und freien Wahlen im eigenen Land geweckt – unter anderem mit Vorwürfen einer versuchten chinesischen Einflussnahme bei den Wahlen 2020.
Zur Story