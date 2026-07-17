Video: watson/nina bürge

US-Jets fliegen im Tiefflug über Strand – internes Verfahren eingeleitet

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Am Mittwoch (Ortszeit) flogen zwei US-Jets über einen Strand und die anwesenden Strandbesucher in Florida hinweg. Schau dir das Tiefflugmanöver im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die beiden Jets gehörten zur Kunstflugstaffel der US-Navy namens «Navy Blue Angels». Gegen einen der beiden Piloten wurde von der US-Navy nun ein Verfahren eingeleitet, da er zu tief über die Köpfe der Strandgäste hinweg geflogen sei. Die Kunstflugstaffel besteht aus rund 150 aktiven US-Soldaten. Was den besagten Piloten nach der Untersuchung droht, ist bis anhin nicht bekannt. (nib)

