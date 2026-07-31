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Eisbären im Zoo in Prag werden mit Eis abgekühlt

Video: watson/nina bürge

Eisbären im Prager Zoo kriegen eine Abkühlung

31.07.2026, 09:2031.07.2026, 09:20

Die Eisbären im Prager Zoo haben in ihrem Gehege eine Abkühlung erhalten. Die Temperaturen in der tschechischen Hauptstadt erreichen am Donnerstag bis zu 40 Grad, weswegen die grossen Bären Eis als Abkühlung gekriegt haben. Schau dir im Video an, wie sich die Eisbären freuten:

Video: watson/nina bürge

Das Fell der Eisbären ist darauf ausgelegt, sie bei kalten Temperaturen zu wärmen, weswegen es den Tieren bei hohen Temperaturen schwerfällt, sich abzukühlen. Das Eis hilft ihnen dabei und dient zusätzlich als Spielzeug. (nib)

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