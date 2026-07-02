sonnig23°
DE | FR
burger
Leben
Tier

Eisbär in Spitzbergen wegen Gefahr für Reisegruppe erschossen

Einsamer Eisbär Ursus maritimus bei der Jagd auf dem Packeis, wobei er den Geruch seiner Beute im Arktischen Ozean entlang der Küste von Spitzbergen, Norwegen, aufnimmt, Europa Lone polar bear Ursus m ...
Ein Eisbär bei der Jagd auf dem Packeis entlang der Küste von Spitzbergen.Bild: imago images

Eisbär in Spitzbergen wegen Gefahr für Reisegruppe erschossen

Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen ist ein Eisbär erschossen worden. Er habe versucht, in die Hütte einer privaten Reisegruppe zu gelangen, hiess es in einer Mitteilung der Behörden.
02.07.2026, 12:3202.07.2026, 12:32

Verletzt worden sei niemand. Der tote Eisbär sei zu Untersuchungen in den Hauptort von Spitzbergen, Longyearbyen, gebracht worden.

Spitzbergen gehört zu Norwegen, liegt aber hunderte Kilometer weiter nördlich am Nordpolarmeer. Forschern zufolge gibt es geschätzt 2'300 bis 4'100 Eisbären in der gesamten Barentsseeregion, die sich bis nach Russland erstreckt. Etwa die Hälfte davon hält sich demnach grosse Teile des Jahres auf und rund um Spitzbergen auf.

Begegnungen mit den Tieren können lebensgefährlich sein, allerdings nähern sie sich nur selten bewohnten Gebieten. Der oberste Beamte von Spitzbergen empfiehlt, eine Schusswaffe bei sich zu tragen, wenn man sich ausserhalb von Longyearbyen aufhält. (sda/dpa)

Eisbärenjagd, «Schweizerland»-Gebirge: 5 Schweizer Anekdoten aus Grönland
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bären treffen auf Wildtierkameras
1 / 10
Bären treffen auf Wildtierkameras

Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's!
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nachwuchs bei den Brillenbären im Zoo Zürich – hier erkunden die Jungen zum ersten Mal das Gehege
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Kurort an der Ostee in Polen spricht skurriles Verbot aus
Im Ostseebad Kolberg hängt ein seltsames Verbotsschild. In Grossbuchstaben droht es mit einer Geldstrafe – zahlen müssen alle, die Sand an ihren Füssen auf eine bestimmte Art loszuwerden suchen.
Der polnische Ostsee-Badeort Kolberg (polnisch: Kołobrzeg) ist bei vielen Kur- und Badegästen beliebt: Neben historischen Sehenswürdigkeiten lockt insbesondere der breite Sandstrand die Touristen an.
Zur Story