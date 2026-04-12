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Wahlen in Ungarn: Wähler wünschen Ende der Präsidentschaft von Orban

Video: watson/Elena Maria Müller

Stimmen aus Ungarn: «Machtwechsel ist eine gesunde Sache»

12.04.2026, 15:5012.04.2026, 15:50

Noch bis 19 Uhr sind die Wahllokale in Ungarn geöffnet. Viele Wählerinnen und Wähler wünschen sich ein Ende der 16-jährigen Präsidentschaft von Viktor Orban. Einige von ihnen waren denn auch bereit, ein kurzes Statement abzugeben. «Ich denke, der Machtwechsel ist eine gesunde Sache», sagt etwa der 30-Jährige Miklos Bereznai.

Die Wahlbeteiligung in diesem Jahr ist sehr hoch. Meinungsforschungsinstitute haben eine Rekordwahlbeteiligung prognostiziert. Um 13 Uhr Ortszeit zeigten die Daten, dass bereits über 54 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben hatten – ein Anstieg gegenüber den 40 Prozent zur gleichen Zeit bei den Wahlen im Jahr 2022. (Reuters, emm)

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