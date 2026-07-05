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AfD: Alice Weidel und ZDF-Moderatorin geraten in Interview aneinander

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Weidel nennt Rechtsextremismus-Vorwurf «Framing» – Hayalis Konter sitzt

05.07.2026, 16:3605.07.2026, 16:56
Nina Bürge
Nina Bürge

Nach dem AfD-Parteitag in Erfurt kam es im ZDF zu einem auffälligen Schlagabtausch zwischen der AfD-Chefin Alice Weidel und der Moderatorin Dunja Hayali. Über mehrere Minuten fielen sich die beiden ins Wort.

Die Situation eskalierte, als Alice Weidel einen Beitrag des Rundfunks ansprach, der dem Interview vorangegangen war. Dazu sagte die AfD-Chefin:

«Ich habe Ihren Beitrag vorhin genau angeschaut. (…) Ich weise dieses Framing, dass die AfD oder Teile der Alternative für Deutschland Rechtsextremisten sind, aufs Schärfste zurück. Wir lassen uns nicht so labeln, durch einen hörigen, weisungsgebundenen..»

Hayali liess das nicht stehen. Die Moderatorin verwies darauf, dass diese Einschätzung nicht einfach aus der Redaktion komme, sondern vom Verfassungsschutz.

Video: watson/nina bürge

Der Verfassungsschutz hatte die Partei 2025 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Nach einer Klage der AfD wurde diese Einstufung aber vorerst gestoppt. Das Verwaltungsgericht Köln entschied im Februar 2026: Bis zum Hauptverfahren darf der Verfassungsschutz die Bundes-AfD nicht als gesichert rechtsextremistisch behandeln oder öffentlich so bezeichnen. Gleichzeitig schrieb das Gericht, es bestehe weiter ein starker Verdacht auf verfassungsfeindliche Bestrebungen.

Wiederum werden gewisse AfD-Landesverbände wie Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt von den zuständigen Verfassungsschutzämtern als gesichert rechtsextremistisch beziehungsweise erwiesen extremistisch geführt.

Wie wenig die Partei jedoch von diesen Entscheiden hält, hat sich schon mehrfach gezeigt. Weidel behauptete in der Vergangenheit bereits, der Verfassungsschutz sei «keine unabhängige Behörde». Und auch der AfD-Co-Chef Tino Chrupalla kündigte am Rande des Parteitags an, man werde sich bei Wahlsiegen in Ostdeutschland auch dem Verfassungsschutz «annehmen».

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happywife_happylife
05.07.2026 16:48registriert Juni 2026
Team ZDF, Team Dunja Hyali! Weiter so für die Demokratie! Keine Toleranz den Intoleranten, ob von rechts oder links!
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Jacques #23
05.07.2026 17:13registriert Oktober 2018
Das ist die Lebensader der AfD, die niedrigsten Gelüste stillen zu wollen und sich nicht vom Rechtsextremismus zu distanzieren.

Schon gar nicht zu antworten, sondern die Opfer Rolle, Retter Rolle zu spielen und alle anderen anzugreifen.

Die Nicht Antwort und die Nicht Distanzierung schafft den Hafen für alle Wirbürger. Wir gegen die und die Attacken gegen die Medien und die anderen Parteien sind klare Strategie.

Goebbels hätte seine Freude.

Offenbar ist Rechtsextremismus nach NSDAP in der AfD Haltung einfach eingepreist.

Man antwortet nicht sondern zückt die Giftspritze und schürt Hass.
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