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Massiver Angriff mit ballistischen Raketen auf Kiew – mindestens 15 Tote

Video: watson/nina bürge

Massiver Angriff mit ballistischen Raketen auf Kiew – mindestens 15 Tote

05.08.2026, 08:2405.08.2026, 09:04

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei wurden mindestens 15 Menschen getötet, Dutzende wurden nach Angaben der Militärverwaltung zudem verletzt. Zudem gab es erste Berichte über Schäden in mindestens sieben Bezirken. Die Luftabwehr war im Einsatz.

Russian missile strikes on Kyiv injuring at least 3 KYIV, UKRAINE - AUGUST 5: ----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAM ...
Feuerwehrleute versuchen die Feuer zu löschen.Bild: www.imago-images.de

Im Bezirk Holossijiw seien zwei Verletzte aus den Trümmern eines Lagergebäudes geborgen worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Eine Such- und Rettungsaktion dauerte zunächst noch an. Es werde befürchtet, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden könnten.

Video: watson/nina bürge

In Kiew brachen mehrere grosse Brände aus, es gab Berichte über Schäden in mindestens sieben Bezirken der Stadt. Unter anderem wurden Lagerhäuser zerstört, auch ein 20-stöckiges Wohnhaus wurde nach Medienberichten getroffen. In den angrenzenden Landkreisen Browary, Fastiw und Butscha wurden nach Angaben des Zivilschutzes ebenfalls Lagerhäuser attackiert.

Auch im Bezirk Obolon seien mehrere Brände ausgebrochen. Im Bezirk Desna geriet laut Klitschko ebenfalls ein Lagerhaus in Brand, Trümmerteile einer Rakete seien in der Nähe eines Wohngebiets heruntergefallen.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem Massenangriff mit Präzisionswaffen, der sich gegen Logistik- und Verteilzentren militärischer Güter gerichtet habe.

Krieg dauert bereits viereinhalb Jahre

Die Ukraine verteidigt sich seit viereinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Immer wieder kommt auch die Hauptstadt unter Beschuss. Erst in der Nacht zum Samstag hatte Russland Kiew mit heftigen Angriffen mit ballistischen Raketen überzogen. Dabei wurden mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben nicht mehr genug Abfangraketen, um Russlands Angriffe mit ballistischen Raketen erfolgreich abzuwehren. (pre/sda)

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