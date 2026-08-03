Video: watson/nina bürge

Grossbrand in Lagerhalle in ostchinesischer Provinz

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Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) brannte in der ostchinesischen Provinz Qingdao eine Lagerhalle. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen meterhohe Rauchsäulen und Flammen, die aus der Halle emporstiegen. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Lagerhalle gehört laut der «South China Morning Post» der Xiamen Xiangyu Group. Ein Investment- und Logistikkonzern, der dem chinesischen Staat gehört. Er handelt unter anderem mit Rohstoffen, Metallen, Chemikalien und Agrarprodukten. Laut den chinesischen Behörden wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Zudem sei eine Untersuchung eingeleitet worden, um den Grund für den Ausbruch des Feuers zu finden. (nib)