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So emotional war der Trauerzug für König Harald V.

Trauer liegt über Oslo: Der Sarg von König Harald V. wurde am Freitagabend vom Krankenhaus zum Palast gebracht. Die Familie begleitete die Bahre, das Land hielt inne.

Ricarda Heil / t-online

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König Harald V. ist tot und ganz Norwegen in Trauer. Am Freitag um 6.35 Uhr ist der norwegische Monarch friedlich im Osloer Rikshospitalet eingeschlafen, wie das Königshaus um 8.35 Uhr in einer Pressemitteilung bekannt gab. Zehn Stunden nach der Bekanntgabe wurde sein Leichnam vom Nationalkrankenhaus zum Königlichen Palast gebracht.

Der Trauerzug sollte eigentlich am Freitag, 18.30 Uhr am Reichskrankenhaus beginnen. Doch der Start verzögerte sich um fast 20 Minuten. Begleitet wurde der Sarg von seinem Sohn Haakon, der mit dem Tod des 89-Jährigen nun König von Norwegen ist. Auch Königin Mette-Marit und die zwei gemeinsamen Kinder, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, folgten der Bahre wie auch Königin Sonja und Prinzessin Märtha Louise.

Zahlreiche Menschen standen im Regen am Strassenrand. Um 19.10 Uhr traf der Trauerzug dann am Schloss ein. Dort wird König Harald V. in der Schlosskapelle bis zur Beerdigung aufgebahrt. Die Kapelle soll für die Bevölkerung geöffnet werden, damit Trauernde an der Bahre vorbeigehen und Abschied nehmen können.

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Harald V. hatte in den Jahren vor seinem Tod wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt war er mit dem Medikament Kortison gegen die Blutkrankheit hämolytische Anämie behandelt worden. Im Februar hatte er mit einer Infektion auf Teneriffa im Krankenhaus gelegen. Bereits zwei Jahre zuvor war ihm während einer Privatreise in Malaysia ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Jetzt ist der norwegische Monarch im Alter von 89 Jahren gestorben.

Im ganzen Land läuteten am Freitagmittag die Kirchenglocken. Die Regierung rief Staatstrauer bis zur Beisetzung von Harald V. aus. Tausende Menschen kamen zum Königspalast im Zentrum von Oslo, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.

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