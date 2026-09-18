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Batman Part 2: Batman taucht auf dem Opernahus in Sydney auf

Video: watson/nina bürge

Batman taucht auf dem Opernhaus von Sydney auf

18.09.2026, 15:4318.09.2026, 16:10

Am Donnerstag (Ortszeit) ist der Retter von Gotham City in der australischen Grosstadt Sydney aufgetaucht – auf dem Opernhaus. Kayakfahrer, die gerade auf dem Parramatta River unterwegs waren, und Passanten filmten die ominöse Gestalt. Schau dir den DC-Helden im Video an:

Video: watson/nina bürge

Laut Variety Australia sei die Polizei anfänglich davon ausgegangen, dass die Aktion mit dem neuen Batman-Film zu tun habe. Dieser wird aktuell in London gedreht, mit dem Schauspieler Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Gemäss Medienberichten hänge der Stunt mit dem Batman-Day zusammen, der jährlich am 19. September stattfindet. Auch das DC-Universum postete ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie den unbekannten Batman auf dem Opernhaus in Sydney zeigten.

Dazu schrieb DC, dass am morgigen Samstag zwei Ikonen zusammentreffen würden. Was damit gemeint ist, werden Batman-Fans demnach bald erfahren. (nib)

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