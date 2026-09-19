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Alle Jahre wieder: Der Ansturm auf die Wiesn fürs Oktoberfest 2026

Video: watson/nina bürge

So hektisch verläuft der Ansturm auf das Oktoberfest in München

19.09.2026, 10:4219.09.2026, 10:48

Am Samstagmorgen um 9:10 Uhr wurde die Wiesn in München zum 191. Mal geöffnet, mit zehn Minuten Verspätung. Somit hat das Oktoberfest in Bayern begonnen. Vom 19. September bis zum 4. Oktober wird dort nun ausgiebig gefeiert, gegessen, gesungen und getanzt. Wie jedes Jahr wurde die Öffnung der Wiesn sehnsüchtig erwartet und die Fans standen schon Stunden vor der Eröffnung an. Als es dann losging rannten sie ohne Rücksicht auf andere los, um sich den besten Platz zu sichern. Die Videos davon gehen – wie mittlerweile jedes Jahr – viral:

Video: watson/nina bürge

«O'zapft is». Das hiesst es um 12 Uhr vom neuen Oberbürgermeister von München Dominik Krause. Er eröffnet dieses Jahr zum ersten Mal die Wiesn offiziell, bis der Zapfhahn im Fass sitzt und das Bier fliesst. Das erste Mass trinkt er jedoch nicht selbst, sondern muss es traditionsgemäss dem Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder, geben.

Das Rennen um den besten Platz

Jährlich sind in den sozialen Medien Fotos und Videos zu sehen, wie die Besucher in die Zelte und über die Tische des Oktoberfests rennen. Denn wenn man keinen reservierten Platz hat, wie Promis oder geladene Gäste, muss man schnell sein, um noch einen Tisch zu ergattern.

Dieses Jahr kostet eine Mass Bier (1 Liter) für die Wiesn- Besucher rund 16 Euro, je nach Zelt in dem man sich befindet können die Preise leicht variieren. Im vergangenen Jahr zog es rund 6,5 Millionen Gäste aus aller Welt auf die Wiesn. Und auch dieses Jahr werden Millionen von Gäste aus der ganzen Welt in Bayern erwartet. (nib)

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Über den Haufen gerannt – wilder Ansturm bei Oktoberfest-Eröffnung
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