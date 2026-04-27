Video: watson/Emanuella Kälin

CBS-Moderatorin liest aus Manifest des Täters vor – darauf wird sie von Trump beschimpft

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Nach dem Attentatsversuch beim US-Korrespondenten-Dinner am Wochenende gab Donald Trump in der Sendung «60 Minutes» des Senders CBS ein Interview.

Während des Gesprächs zitierte Moderatorin Norah O'Donnell aus dem Manifest des Angreifers, in dem dieser seine Tat rechtfertigte und verschiedenen Regierungsbeamten schwere Vergehen vorwarf.

Trump bezeichnete den Täter als «krank» und reagierte zunehmend gereizt. Gegenüber der Moderatorin wurde er schliesslich ausfällig, wie folgendes Video zeigt:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

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