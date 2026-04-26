Sicherheitskräfte stürmten während der Veranstaltung das Podium, wo Donald Trump sass. Bild: keystone

Schusswechsel bei Trumps Mediendinner – was wir wissen

Beim US-Korrespondentendinner wurden mehrere Schüsse abgefeuert. US-Präsident Donald Trump wurde wie weitere Kabinettsmitglieder hastig evakuiert, ein 31-jähriger bewaffneter Mann festgenommen.

Nico Conzett Folge mir

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Das ist passiert

Beim jährlich stattfindenden Korrespondentendinner der US-Regierung in einem Hotel in der Hauptstadt Washington wurden Schüsse abgefeuert. Präsident Donald Trump und weitere Angehörige der US-Regierung wurden hastig von einem Podium evakuiert. Der Secret Service überwältigte einen 31-jährigen Mann und nahm ihn fest. Die Hintergründe sind noch nicht geklärt. Trump, der zwischenzeitlich vom Podium in das angrenzende Hotel gebracht wurde, kehrte später zurück und gab eine Pressekonferenz.

Der Moment, in dem Trump aus dem Saal gebracht wird: Video: watson/x

Das ist über den Hergang bekannt

Gemäss dem Polizeichef von Washington, Jeffery Carroll, trug der Festgenommene mehrere Waffen bei sich, als er einen Kontrollpunkt des Secret Service ausserhalb des Hauptsaals passieren wollte. Laut Carroll war der Mann mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet. Als er von Secret-Service-Agenten aufgehalten wurde, kam es demzufolge zu einem Schusswechsel. Schliesslich wurde der Bewaffnete überwältigt.

Secret-Service-Agenten während des Vorfalls. Bild: keystone

Laut der Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, wurde der Festgenommene nicht von Kugeln getroffen, er werde derzeit aber in einem Spital in der Hauptstadt untersucht. Gemäss Bowser wurde ein Agent des Secret Service getroffen und verletzt, dieser werde ebenfalls in einem lokalen Spital behandelt.

Die Schüsse waren während des Dinners im Hauptsaal, wo sich die Gäste an Tischen versammelt hatten, gut zu hören, wie zahlreiche Videos belegen. Nachdem schwerbewaffnete Sicherheitskräfte das Podium erstürmten und Donald Trump und weitere hochrangige Anwesende evakuiert wurden, versteckten sich viele der Gäste hinter Tischen und Stühlen.

Donald Trump wird hastig vom Podium geführt. Bild: keystone

Die Bürgermeisterin und der Polizeichef von Washington bestätigten Aussagen von Donald Trump an einer kurzfristig von diesem einberufenen Medienkonferenz (siehe nächster Punkt), wonach die Behörden davon ausgehen, dass es sich beim Angreifer um einen Einzeltäter gehandelt hat.

Gemäss Polizeichef Carroll war der Festgenommene ein Gast des renommierten Hilton-Hotels, in dessen Räumlichkeiten die Veranstaltung stattfand. Gemäss der New York Times handelt es sich um denselben Ort, an welchem ein Attentäter 1981 versuchte, den damaligen US-Präsident Ronald Reagan zu ermorden.

Das sagt Trump

Der US-Präsident kündigte nur kurz nach dem Vorfall und der Evakuierung via seiner Plattform Truth Social an, dass er das Dinner gerne fortsetzen wolle, sofern es die Sicherheitslage erlaube. Tatsächlich kehrte Trump anschliessend an den Ort des Geschehens zurück, allerdings nicht für die reguläre Fortsetzung des Dinners. Stattdessen nahm der 79-Jährige in einer Medienkonferenz ausführlich Stellung zu seiner Sicht der Dinge.

Er habe «wie ein Löwe» dafür gekämpft, das Dinner fortsetzen zu können, so Trump. Doch er wolle sich an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden halten. Stattdessen werde man einen neuen Termin finden, um das Dinner regulär durchzuführen.

Donald Trump gab nach dem Vorfall eine Pressekonferenz. Bild: keystone

Trump erklärte, er habe zunächst gedacht, es handle sich bei den lauten Geräuschen, die sich dann als Schüsse entpuppten, um Geschirr oder ein Tablett, welches zu Boden krachte. Dann sei es schnell gegangen, der Secret Service habe ihn und andere Kabinettsmitglieder sowie First Lady Melania Trump rasch in Sicherheit gebracht. Er dankte den Sicherheitsbehörden für ihre schnelle Reaktion und die «fantastische Arbeit».

Nebst Trump und der First Lady waren auch Vizepräsident JD Vance, Finanzminister Scott Bessent, Geheimdienst-Chefin Tulsi Gabbard, Verkehrsminister Sean Duffy, Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr., Pressesprecherin Karoline Leavitt, Kommunikationschef Steven Cheung und FBI-Direktor Kash Patel bei dem Dinner anwesend.

Der US-Präsident sprach in seiner Medienkonferenz davon, dass der Vorfall Amerika «vereint» habe.

«Dies war eine Veranstaltung, die der Redefreiheit gewidmet war und Mitglieder beider Parteien mit Vertretern der Presse zusammenbringen sollte. Und in gewisser Weise hat sie das auch geschafft.»

Er appellierte an die Öffentlichkeit, nach dem Vorfall «zusammenzustehen und unsere Differenzen friedlich beizulegen».

Denn Angreifer bezeichnete der US-Präsident als «sehr, sehr kranke Person». Die Ermittelnden gingen davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handle, er sehe das ebenfalls so.

Zudem warb Trump auch für den neuen Ballsaal, den er beim Weissen Haus anbauen lässt. Der Vorfall sei ein Beweis, weshalb es einen neuen, grösseren und mit besseren Sicherheitsmechanismen und -materialien ausgestatten Versammlungsraum im Regierungsgebäude brauche.

Das ist über den Täter bekannt

Laut den Behörden handelt es sich beim festgenommenen Mann um einen 31-Jährigen namens Cole Tomas Allen aus Kalifornien. Laut CNN-Informationen ist der Mann Absolvent des renommierten Colleges California Institute of Technology, kurz Caltech. Demzufolge hat der Mann dort Ingenieurwesen studiert. Er arbeitet laut seinem Linkedin-Profil aktuell als Nachhilfelehrer und Videospielentwickler.

Laut der US-Staatsanwältin Jeanine Pirro laufen die Ermittlungen zum Hintergrund und den Motiven des Mannes. Gemäss Pirro drohen ihm zwei Anklagepunkte: Einerseits wegen des Gebrauchs von Schusswaffens während eines Gewaltverbrechens, andererseits wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten mit einer Waffe.

Jeanine Pirro erlebte den Vorfall aus nächster Nähe mit. Bild: keystone

Pirro erklärte weiter, dass man aufgrund des bisher bekannten Fakten davon ausgehe, dass der Täter «so viel Schaden wie möglich anrichten wollte». Der 31-Jährige werde am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Diese Story wird laufend aktualisiert.