Nvidia-Konkurrent AMD bleibt hinter Erwartungen zurück

AMD ist damit die klare Nummer zwei in dem Geschäft mit Chips zum Training von Software auf Basis Künstlicher Intelligenz. Doch der Abstand zum Marktführer Nvidia ist riesig.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die meistgekauften Artikel von Digitec Galaxus

Die Jahreshitparade der beliebtesten Artikel beim Onlinekauf von Digitec Galaxus offenbart: Die Schweizer sind sehr büro- und alltagsfokussiert. Nur zwischendurch wollen sie spielen.

Die Paketberge, die täglich verteilt werden, regen zum Träumen an. Doch in den braunen Kartonschachteln steckt in der Regel wenig Spass. Und noch viel weniger Glamour. Gefüllt sind sie vielmehr mit sehr alltäglichen Sachen. Das jedenfalls legt die neuste Jahres-Bestsellerliste von Digitec Galaxus nahe.