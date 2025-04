Krisensitzung im britischen Parlament: Stahlfirma soll verstaatlicht werden

Mehr «International»

Könnte British Steel bald verstaatlicht werden? Bild: keystone

Für eine Debatte über die Zukunft der kriselnden Stahlfirma British Steel müssen die Abgeordneten des britischen Parlaments ihren Osterurlaub unterbrechen. Die Mitglieder des Unterhauses und des Oberhauses wurden aufgefordert, sich am Samstag zu Sitzungen in London einzufinden.

Ein Regierungssprecher sagte am Freitag, es gehe um Gesetzentwürfe, die der Regierung die Macht einräumen sollen, die «Leitung von Stahlunternehmen» im Land zu übernehmen. Die BBC berichtete, in einer späteren Sitzung könne das Parlament über eine Verstaatlichung von British Steel abstimmen.

Das Stahlunternehmen – im Besitz des chinesischen Konzerns Jingye – hatte Ende des vergangenen Monats angekündigt, die Schliessung von Hochöfen und andere Teile seiner Produktion vorzubereiten. Bis zu 2700 von 3500 Stellen könnten gestrichen werden, hiess es damals. British Steel wollte sich am Freitag nicht zu der Parlamentssitzung äussern.

Stahlunternehmen in Europa stehen wegen hoher Energiekosten, Billiglieferungen aus Asien und wegen der Mitte März eingeführten US-Zölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent unter Druck. Tata Steel in den Niederlanden etwa hatte am Mittwoch mitgeteilt, 1600 Jobs zu streichen. In Grossbritannien hatte am Dienstag die Osterpause begonnen; die Ferien dauern bis 22. April. Das Parlament in London hatte zuletzt im Oktober 2019 die Parlamentsferien unterbrochen. (sda/awp/afp)