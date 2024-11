Die Kryptowährung Bitcoin stösst in neue Sphären vor. Bild: keystone

Bitcoin-Kurs explodiert: Marke von 79'000 US-Dollar geknackt

Der Wert eines Bitcoins erreicht weiter Rekordhöhen. In der Nacht auf Sonntag wurde die Marke von 79'000 US-Dollar geknackt.

Innert weniger Stunden stieg die volatile Kryptowährung in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) massiv an. Noch am Samstagabend um 18 Uhr betrug der Wert eines Bitcoins knapp 76'000 US-Dollar. Gut zwölf Stunden später ist der Wert auf über 79'000 Dollar angestiegen. Besonders in den frühen Morgenstunden explodierte der Kurs förmlich und stieg praktisch im Minutentakt.

Schon als sich während der US-Wahl abzeichnete, dass Donald Trump gut abschneiden wird, setzte die Kryptowährung zu einem neuen Höhenflug an. Der ehemalige und bald erneute US-Präsident hat sich von einem Kritiker zu einem Befürworter von Kryptowährungen verwandelt. Unter anderem hat Trump im Wahlkampf versprochen, er werde wenig Regulierungen für den Kryptomarkt vorzunehmen.

In der Wahlnacht überstieg Bitcoin erstmals die 75'000-Dollar-Marke. Nun steuert der Kurs in grossen Schritten auf die 80'000er-Marke zu. (con)