Bitcoin-Preis auf Rekordhoch während US-Wahlen – Euphorie wegen Trump?

Der Bitcoin-Wert klettert in der US-Wahlnacht auf ein Allzeithoch. Laut Beobachtern lassen die guten Zwischenresultate von Donald Trump und die Aussicht auf dessen Sieg die Krypto-Anleger euphorisch werden.

Nico Conzett

Auf einigen Handelsplattformen erhält man in der Nacht auf Mittwoch für einen Bitcoin bis zu 75'000 US-Dollar – so viel wie nie zuvor. Der bisherige Rekord stammte aus dem März dieses Jahres.

Die älteste Kryptowährung legt seit der Bekanntgabe der ersten Resultate einen steilen Steigerungslauf hin. Seit Mitternacht (Schweizer Zeit) stieg der Wert von unter 70'000 US-Dollar in die genannten Sphären an.

Weshalb der Kurs derart ansteigt, darüber gibt es veschiedene Theorien. Für einige Beobachter ist klar: Die Aussicht auf eine erneute Präsidentschaft – die ersten Resultate sind verheissungsvoll aus Trump-Perspektive – euphorisiert die Krypto-Händler. Trump liegt um 4.45 Uhr Schweizer Zeit in den wichtigen Staaten Georgia und North Carolina klar vor Harris, hat zudem in Pennsylvania ebenfalls knapp die Führung übernommen. Fredrick Collins, CEO und Gründer der Kryptodatenplattform VeloData, sagte gegenüber YahooFinance zum steigenden Preis:

«Meiner Meinung nach ist Bitcoin heute Abend eines der besten Instrumente, um die Wahl einzuschätzen. Es ist relativ liquide und stark an das Ergebnis gebunden. Man kann also ziemlich sicher davon ausgehen, dass jeder Preisanstieg mit steigenden Gewinnchancen Trumps zusammenhängt.»

Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum legten deutlich an Wert zu. Schon im Vorfeld des US-Wahltermins gab es beim Kurs immer wieder deutliche Ausschläge nach oben. Noch im Oktober schwankte der Preis um die 60'000 US-Dollar.

Ob die Euphorie unter den Kryptofans gerechtfertigt ist und der Wertanstieg nachhaltig ist, wird sich aber erst zeigen. Noch ist das Rennen um die US-Präsidentschaft offen. Zudem gingen Marktanalysten so oder so – unabhängig davon, wer vorne liegt – von einem Preisanstieg während der Wahl aus, weil die bevorstehende Klärung der Frage, wer künftig US-Staatsoberhaupt ist, für mehr Stabilität und Sicherheit auf den Märkten sorgen wird.

Trump hat seine Meinung zu Kryptowährungen im laufenden Wahlkampf geändert. Nachdem er sich noch in seiner ersten Amtszeit kritisch äusserte, vollzog er einen Wandel zum angeblichen Krypto-Fan. So erklärte er, dass er den Chef der US-Börsenaufsicht, Gary Gensler, noch am ersten Amtstag entlassen werde. Gensler ist gegenüber Kryptowährungen skeptisch und spricht sich für weitreichende Regulierungen aus. Trump hingegen hat im Wahlkampf versprochen, auf Einschränkungen im Kryptomarkt weitgehend verzichten zu wollen. Harris hingegen hat angekündigt, einen gemässigten Weg verfolgen zu wollen und gewisse Regulierungen im Markt vorzunehmen.