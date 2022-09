Wirtschafts-News

Zahl der Arbeitslosen in den USA gestiegen

Die Arbeitslosigkeit in den USA hat im August wieder zugenommen, wenn auch von niedrigem Niveau aus. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3.5 auf 3.7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Nach Angaben des Ministeriums erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 344'000 auf 6 Millionen. Beide Werte liegen etwas über dem Vor-Corona-Niveau vom Februar 2020, das im Juli erstmals wieder erreicht worden war.

Gleichzeitig hat die US-Wirtschaft im August etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 315'000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 107'000 Stellen nach unten revidiert. Verantwortlich war vor allem die deutliche Abwärtsrevision der Juni-Daten.

In der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt zeitweise eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt und die Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel. (sda/awp/dpa)