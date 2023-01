Grossbritannien verfehlt Exportziele wegen Brexits

Grossbritannien ist seit Januar 2021 nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des -Binnenmarkts. Die Brexit-Anhänger hatten geltend gemacht, ein Austritt aus der EU werde es Grossbritannien erlauben, eigene Handelsabkommen zu schliessen, die viel vorteilhafter seien. Bisher ist das aber nicht gelungen. Die bisher neu verhandelten Verträge etwa mit Australien oder Neuseeland wiegen die schweren Einbussen im Aussenhandel mit der EU nicht annähernd auf. Das erhoffte Freihandelsabkommen mit den USA ist in weiter Ferne. (saw/sda/awp/dpa)

Staatssekretär Bowie machte «externe Schocks» wie sinkende globale Nachfrage, schwankende Wechselkurse und die hohe Inflation für die schwachen Zahlen verantwortlich. Den Brexit erwähnte er nicht - im Gegensatz zu Wirtschaftsvertretern. Nach Angaben der Vereinigung Federation of Small Businesses hat einer von acht Exporteuren wegen des Brexits zeitweise oder endgültig seine Verkäufe in die EU eingestellt und ein weiteres Zehntel erwägt dies.

Setze sich die aktuelle Entwicklung fort, werde der Wert der Exporte von 739 Milliarden Pfund im vorigen Jahr auf 707 Milliarden Pfund im kommenden Jahr sinken und bis 2027 wieder auf 725 Milliarden Pfund steigen, zitierte der «Guardian» eine Schätzung der Aufsichtsbehörde Office for Budget Responsibility.

Fussgängerinnn und Fussgänger gehen durch den Finanzdistrikt in London.

Fussgängerinnn und Fussgänger gehen durch den Finanzdistrikt in London. Bild: keystone

Wegen des Brexits wird Grossbritannien einem Zeitungsbericht zufolge seine Exportziele deutlich verfehlen. Der Wert von Ausfuhren aus dem Vereinigten Königreich werde frühestens 2035 eine Billion Pfund betragen, berichtete der «Guardian» am Montag unter Berufung auf Aussagen des zuständigen Staatssekretärs Andrew Bowie.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Koks in der Matratze: Neue Details im Kinderpornografie-Fall Teichtmeister

«Ich habe es satt» – warum dieser Politiker mit Behinderung in den Nationalrat möchte

Polen will Genehmigung für Leopard-Lieferung + Atomkraftwerke als Waffenlager genutzt

Hey Emma, you’ve got Mail! Und es ist kompliziert!

«Emanzipierte Frauen trinken am meisten Alkohol von allen»

Historiker Niall Ferguson: «Corona war die beste Pandemie, die es geben konnte»

Er lehrt an den renommiertesten US-Universitäten: Historiker Niall Ferguson widerspricht im Interview mit CH Media den apokalyptischen Prognosen, wie man sie jüngst am WEF in Davos gehört hat. «Die Welt wird nicht untergehen wegen des Klimawandels», sagt er etwa. Die grössere Gefahr seien neue Kriege.

Pünktlich und entspannt taucht Niall Ferguson im Davoser Hotel «Belvédère» auf, wo wir uns zum Interview verabredet haben. Er hat die ganze Woche über Reden auf Auftritte von Staatschefs verfolgt, die oft sehr düster klingen. Ferguson beurteilt mit historischem Blick vieles anders.