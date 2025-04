Liveticker

Schwarzer Tag an der Börse: SMI verliert kurz nach Handelsstart rund 7 Prozent

Der eskalierende Zollstreit sorgt auch in dieser Woche für Chaos an den Märkten. Weltweit spitzt sich die Lage an der Börse zu – auch in der Schweiz.

Schicke uns deinen Input 9:25 Schweizer Börse stürzt ab Die Schweizer Aktienbörse ist am Montag zum Handelsstart regelrecht abgestürzt. Der Gesamtmarkt SMI verlor rund 6,9 Prozent.



Die Panikreaktion auf die jüngste US-Zollflut vom «Liberation Day» setzte sich damit zu Beginn der neuen Woche fort. In Asien sackten die wichtigsten Indizes deutlich ab, und auch in New York stehen die Zeichen auf weitere Verluste



Der Schweizer Aktienmarkt hatte bereits in der vergangenen Woche mit einem Minus von über neun Prozent die schlimmste Woche seit dem von Corona-Crash im März 2020 erlebt. Alleine am Freitag summierten sich die Verluste auf über 5 Prozent.



Dabei ist es vor allem die Sorge vor einer Rezession, die durch die Zölle angeheizt wird, welche die Anleger aus den Risikopapieren treibt. Und nachdem China am Freitag Vergeltungszölle auf US-Waren in Höhe von 34 Prozent beschlossen habe, hätten sich diese Ängste nochmals intensiviert, kommentierten Händler. Dazu kommen die Ängste vor einer wieder steigenden Inflation. (awp/sda) 9:17 Dax stürzt massiv ab Auch in Deutschland beginnt der Tag mit einer Hiobsbotschaft. Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist zum Handelsauftakt um rund zehn Prozent abgestürzt.



Er fiel zeitweise auf 18'489 Punkte und befand sich damit mehr als 2000 Punkte unter dem Niveau vom Freitag. Er liegt somit unter dem Niveau vom Jahresbeginn.



Auch andere europäische Werte fielen deutlich. In Grossbritannien sank der Leitindex FTSE 100 zeitweise um sechs Prozent.

SMI rasselt nach unten

Der SMI startet mit einem Minus in die Woche – er verliert zum Handelsstart am Montagmorgen 1,5 Prozent. Kurz darauf rasselt er weiter nach unten – und erreicht nur Minuten später zwischenzeitlich ein Minus von 7 Prozent.

In der vergangenen Woche hatte der SMI bereits mehr als neun Prozent verloren. Das noch vor kurzem zweistellige Kursplus seit Jahresanfang war damit praktisch ausradiert. Nun dürfte es einem klaren Minus weichen. Grund dafür ist die Sorge, dass wegen des Zollstreits die Inflation steigen und die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

Lage in Asien noch prekärer

Der sich zuspitzende Handelskonflikt mit den USA hat die Börsen in China zum Wochenauftakt kräftig belastet. Der Shanghai Composite Index sackte kurz nach dem Handelsstart um 4,4 Prozent auf 3'342 Zähler ab. Der Hongkonger Hang Seng Index gab zunächst sogar um 9,3 Prozent auf 20'730 Punkte nach.

Shanghai Composite Index fällt nach Trumps Zoll-Ankündigung um 4,4 Prozent. Bild: EPA/EPA

Für chinesische Waren wurden Zusatzzölle in Höhe von 34 Prozent veranschlagt. Peking reagierte mit Gegenzöllen in gleicher Höhe. Die Börsen in China waren am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Die «Volkszeitung», das Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, brachte in einem Leitartikel weitere Hilfen für die chinesische Wirtschaft ins Spiel.

So könnten etwa die Leitzinsen weiter gesenkt werden. Es gebe auch Spielraum für eine Ausweitung des Haushaltsdefizits oder die Ausgabe von Sonderkrediten. Wirksame politische Schritte würden ergriffen, um den Kapitalmarkt zu stabilisieren und das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen.

Der Leitartikel räumte ein, dass die neuen Zölle den bilateralen Handel dämpfen und chinesische Exporte unter Druck geraten könnten. Von zusätzlichem «wirtschaftlichen Abwärtsdruck» war die Rede.

«China befindet sich seit acht Jahren im Handelskrieg mit den USA und hat dabei umfangreiche Erfahrungen gesammelt.»

Der Artikel deutete jedoch an, dass die USA stärker unter dem Handelskrieg leiden könnten, da sie in hohem Masse auf China als Lieferanten zahlreicher Konsumgüter angewiesen seien.

Die chinesische Führung habe bereits mit einer neuen Runde wirtschaftlicher Einschränkungen durch die USA gerechnet – und sei dementsprechend vorbereitet. «China befindet sich seit acht Jahren im Handelskrieg mit den USA und hat dabei umfangreiche Erfahrungen gesammelt», heisst es in dem Artikel.

Auch die Börse in Tokio ist im Sog der Turbulenzen um das globale Zollpaket der Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Wochenauftakt eingebrochen. Nach den negativen Vorgaben der Wall Street sackte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten 20 Handelsminuten um 2'752,06 Punkte oder 8,15 Prozent auf den Zwischenstand von 31'028,52 Punkten ab.

Der Nikkei-Index stürzte ab. Bild: keystone

Dollar verliert zu Euro und Franken

Die Risikoaversion bleibt auch bei den Währungen das dominierende Thema. Die Anleger flüchten aus Risikopapieren in sichere Häfen, hiess es am Markt. Dazu zählt einmal mehr der Schweizer Franken.

Das Währungspaar Dollar/Franken ist über das Wochenende auf aktuell 0,8530 gefallen. Am Freitagabend kostete es noch leicht mehr als 86 Rappen. Auch zum Euro hat der Dollar an Wert eingebüsst. Aktuell muss für den Euro mit 1,0995 Dollar nach 1,0953 am Freitag mehr auf den Tisch gelegt werden. Derweil wird auch das Paar Euro/Franken etwas tiefer bewertet, nämlich zu 0,9380 nach 0,9419 noch vor dem Wochenende.

Bitcoin verliert weiter

Auch die Kryptowährung Bitcoin befindet sich nach Trumps Zollankündigung weiter auf Talfahrt. Am Montagmorgen lag der Kurs nur noch bei gut 77'000 Dollar.

Trump galt vor seiner Wahl als Förderer von Digitalwährungen, konnte bisher die Hoffnungen der Krypto-Anhänger aber nicht erfüllen. Nachdem Bitcoin am Tag seiner Amtseinführung mit mehr als 109'000 Dollar seinen bisher höchsten Stand erreicht hatte, gibt es zuletzt wieder klar bergab.

(dab/sda)