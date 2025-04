Minus 4,2 Prozent! Schweizer Aktienmarkt stürzt weiter ab

Minus 4,4 Prozent! Schweizer Aktienmarkt stürzt weiter ab

Mehr «Schweiz»

An den Finanzmärkten bricht am Freitagmittag Verkaufspanik aus. Nach den breit angelegten Zöllen von US-Präsident Trump am Mittwochabend hat China nun Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent angekündigt. Damit ist der Handelskrieg in vollem Gange.

Der SMI hat denn auch innerhalb weniger Minuten mehr als 200 Punkte verloren. Nachdem der Leitindex kurzzeitig dabei auch unter die Marke von 11'700 Punkten rutschte, notiert er aktuell bei 11'746 Zählern um 4,4 Prozent tiefer. Bereits am Donnerstag war er um 2,5 Prozent abgesackt.

Ähnlich deutlich geht es an den europäischen Börsen abwärts. Der deutsche Dax sowie der französischen Cac 40 büssen beide ebenfalls mehr als 4 Prozent ein. Auch an der Wall Street deuten die Futures auf massive Kursverluste zum Handelsstart hin.

Wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrats mitteilte, sollen die Zölle am 10. April in Kraft treten. (rbu/awp/sda)

Update folgt ...