Putin: Ukraine-Friedensverhandlungen möglich – aber ohne Selenskyj

Mehr «International»

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Dienstag offen für Friedensverhandlungen mit der Ukraine erklärt. Er lehnt nach eigenen Angaben aber Gespräche mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj ab.

«Wenn er an den Verhandlungen teilnehmen möchte, werde ich Leute für die Verhandlungen abstellen», sagte Putin in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. Selenskyj sei jedoch «unrechtmässig» an der Macht, da seine Amtszeit als Präsident während der Verhängung des Kriegsrechts abgelaufen sei.

Über seine eigene Legitimität als Staatschef der Russländischen Föderation sprach Putin nicht – weder über die Behinderung und den Ausschluss ihm nicht genehmer Rivalen noch über die von zahlreichen Beobachtern als regelmässig gefälscht eingestuften Wahlergebnisse in russischen Präsidentschaftswahlen. (hkl/sda/afp)