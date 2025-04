«Wir sind ein Schuhgeschäft, das Schuhe an die Touristen verkauft, die die Insel besuchen. Wir exportieren keine Schuhe in die USA und treiben auch sonst keinen Handel mit den USA.»

Laut offiziellen US-Angaben haben die Inseln im Jahr 2023 Waren im Wert von 655'000 Dollar in die USA exportiert. Ein Grossteil davon, 413'000 Dollar, gehen auf Lederschuhe zurück. Also hat die britische Zeitung beim einzigen grossen Schuhladen der Inseln nachgefragt. Der Inhaber meint:

So erhielten in einigen Fällen Waren fälschlicherweise das Label der Norfolkinsel, welche 1600 Kilometer vor Sydney liegen. Tatsächlich seien sie aber von Norfolk, also Grossbritannien, aus verschifft oder nach Norfolk, Virginia in den USA, geliefert worden.

Trumps Zollhammer ist ein Booster für die Bilateralen III

Donald Trump bestraft die Schweiz mit seinen Zöllen härter als die Europäische Union. Für die hiesigen EU-Gegner ist das ein Schock. Und ein Steilpass für das neue Vertragspaket.

In der Schweiz werden in der Nacht auf Donnerstag einige Leute schlecht geschlafen haben. Als US-Präsident Donald Trump am späten Mittwochabend unserer Zeit seinen Zollhammer auspackte und die Tabelle mit den betroffenen Ländern in die Kamera hielt, dürfte ihnen ein gehöriger Schreck in die Glieder gefahren sein. Denn der Hammer trifft die Schweiz besonders hart.