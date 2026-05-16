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Fantasy Basel 2026: Bilder von Kostümen der Besucher

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Bild: watson / elena maria müller

Das war die Fantasy Basel in Bildern

16.05.2026, 19:1716.05.2026, 19:17

Drei Tage lang verwandelten sich die Hallen der Messe Basel in eine bunte Welt voller Fantasy, Science-Fiction, Gaming und Popkultur. Nun geht die Fantasy Basel wieder zu Ende.

Tausende Besucherinnen und Besucher präsentierten auch dieses Jahr mit viel Kreativität, Liebe zum Detail und handwerklichem Geschick ihre aufwendigen Cosplays. Von ikonischen Figuren aus Anime, Filmen und Videospielen bis hin zu komplett selbst erfundenen Charakteren war alles vertreten.

Wir blicken zurück auf einige schillernde und kreative Kostüme, die uns an der diesjährigen Fantasy Basel vor die Linse gekommen sind. (emm/fak)

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Bild: watson / elena maria müller
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Fantasy Basel
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Mehr zur Fantasy Basel:

Video: watson/Elena Maria Müller
Video: watson/corina mühle, delia klo, lucas zollinger
Video: watson/Aya Baalbaki
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